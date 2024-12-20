夢時代限定！高捷攜手hololive production　「快閃店最終場」登場

▲快閃店設立粉絲互動區，展示10位 VTuber 的拍照牆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

繼10月於台中大遠百舉辦的「hololive production 朝氣Chill遊限定合作快閃店」引發熱烈迴響後，高雄場已經在2024今天（20日）夢時代百貨盛大登場！這場壓軸快閃店不僅延續台中場的精華，展場空間、活動規模全面升級，更推出全新商品，勢必在年末為全台hololive production粉絲帶來更加精彩的視聽與購物盛宴。



據了解這次快閃店將以高雄限定主視覺亮相，打造高雄歷年規模最大的hololive production主題快閃店，搭配在台中場集氣成功的2款、2色的T恤，以及可愛度爆表的Q版滑鼠墊全新上架，此外，VTuber 角卷綿芽與FUWAMOCO在直播大讚可愛的人氣電商獨家商品「安全帽」全10款展示品將一次在高雄場亮相，話題商品「行李吊牌、兩用抱枕毯、遮陽帽」等超過250款商品將在高雄場全數現貨上架，讓粉絲能親眼見到實品並即刻入手！更特別的是，高雄場推出了新春限定Q版紅包袋與Q版收藏大紙袋，搭配滿額贈及加價購等活動，讓粉絲們感受滿滿的hololive production新年祝福。

▲「 hololive / 趴趴小夥伴」現身夢時代八樓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時也有粉絲互動區，除了展示10位 VTuber 的拍照牆提供粉絲盡情拍照之外，高人氣收藏卡機台也新增20款清新風格與Q版人物的設計，並首次新增粉絲塗鴉牆提供粉絲為VTtuber寫下應援祝福、以及撲克風格收藏卡全套展區，讓粉絲一次近距離欣賞全套設計，並且能夠與現場同好一起分享戰利品與卡片交流，增添趣味與互動感，實現將卡片收藏成套的成就！

為了讓 hololive production 粉絲留下難忘回憶，「hololive production 朝氣Chill遊限定合作快閃店」也攜手高雄捷運，於美麗島站橘線廊道設置主題拍照打卡點、收藏卡機及姓名貼機，粉絲可拍照並參與社群活動。