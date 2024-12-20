交通事故「上周7行人死亡」創新高　近半數因違規穿越

▲交通部說明交通事故統計，左為路政及道安司長黃運貴、右為簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(20日)公布每周交通事故A1類24小時死亡統計，上周死亡32人，其中行人死亡7人，創下7月以來單周行人死亡新高。交通部分析，7名行人死亡中有3人違規穿越馬路、1人因不明原因坐在馬路上，導致遭車輛追撞。

交通部今日公布交通事故24小時死亡資料，上周12月7日到12月13日整體死亡人數為32人，行人死亡7人，其中行人死亡人數創下7月開始公布以來單周新高紀錄。

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交通部路政及道安司簡任技正劉俐良表示，上周行人死亡7人中，有3人未按照標誌標線行走，違規穿越雙黃線和馬路，遭分心的機車駕駛撞上；另外還有1名死亡行人因坐在馬路上，遭車輛撞上。

▲交通部路政及道安司簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

交通部路政及道安司長黃運貴指出，除汽機車未禮讓行人外，行人違規穿越馬路也是行人死亡原因之一，也因此交通部除了呼籲汽機車要停讓行人外，也宣導行人也應遵守交通規則。

此外，交通部也公布上周交通事故死亡人數最多縣市，桃園市和彰化縣死亡各達6人，苗栗縣死亡4人、屏東縣4人；行人死亡部分，新北市、台中市、台南市、苗栗縣、雲林縣、屏東縣、新竹市等7縣市各別出現1名行人死亡。

另今年1月1日至12月13日累計交通事故24小時死亡，整體死亡人數1,617 人，較去年同期減少84人，減幅為4.9%；行人累積死亡200人，較去年同期減少6人，減幅為2.9%。

今年1月至12月13日整體累計死亡最多前五名，為桃園市163人、台南市143人、新北市139人、高雄市135人、屏東縣130人；行人死亡最多前五名為新北市22人、桃園市21人、台中市21人、高雄市18人、台南市17人。



由於桃園市交通事故24小時死亡統計，上周以及今年累計死亡都是最多的縣市，交通部表示，將持續與桃園市溝通，看看後續採何方式協助桃園市改善道安。