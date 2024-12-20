電子票證花蓮搭「台灣好行」免費！元旦交通新制　排氣管變更納檢

▲持電子票證搭乘「台灣好行」花蓮路線免費。（資料圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

3大交通新制明年元旦起上路，包括機車排氣管列為變更登記檢驗項目，使用非環境部認證排氣管，將可罰900到1800元並通知臨時檢驗；觀光旅館申請外籍學生來台實習，放寬許可期間為學制的1/2；持電子票證搭「台灣好行」花蓮路線免費，其他路線半價，台灣觀巴花蓮行程1折。

排氣管變更納檢

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交通部今(20日)公布明年元旦交通3大新制，其中機車排氣管明(114)年1月1日起，將列為變更登記檢驗項目，交通部表示，配合環境部推動排氣管噪音認證從源頭管理，將機車排氣管納為應至公路監理機關辦理變更登記項目，機車更換非原型式排氣管應使用經環境部噪音管制認證且能對應該機車型式之排氣管。

交通部表示，今年1月18日已公告修正《道路交通安全規則》，將機車排氣管變更納入檢驗項目，並給予1年緩衝期，納入定檢新制2025年1月1日起正式實施，未來使用非環境部認證排氣管，將可依《道路交通管理處罰條例》處以900元至1800元罰款，並通知進行臨時檢驗。

▲機車排氣管變更明年將納檢驗項目。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

觀光旅館外籍生實習放寬許可期

此外，觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來台實習明年起也將祭出新制，交通部表示，旅宿業原本係依經濟部「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」申請外國籍學生來臺實習，許可期間為6個月，期滿得再延長6個月。

交通部說明，觀光署於113年10月訂定「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，放寬許可期間為學制的1/2，訂於114年1月1日起實施。

觀光景點公共運輸續推優惠

另為鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，觀光景點公共運輸接駁明年元旦也續推優惠，交通部表示，自114年1月1日起至10月31日止，「台灣好行」持電子票證(含行動支付)免費搭乘花蓮路線，其他路線則享半價；「台灣觀巴」花蓮地區套裝行程1折優惠，其他地區2人同行1人免費。

此外，配合觀光「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市，台灣觀巴旅遊套裝行程加碼3折優惠。

▼台灣觀巴114年度優惠。（圖／交通部提供）