半年四次！大貨車誤闖長榮鋼便橋　蔡宗豪：危險擾民交通癱瘓！

▲國民黨台南市議員蔡宗豪指出，時常有大貨車誤闖長榮鋼便橋，若是撞壞限高架會導致雙向封閉暫時無法通行非常擾民。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為台南市區鐵路地下化工程所需，原長榮路地下道封閉後興建長榮路鋼便橋，國民黨台南市議員蔡宗豪指出，時常有大貨車誤闖長榮鋼便橋，若是撞壞限高架會導致雙向封閉暫時無法通行非常擾民，在19日在臨時會質詢時要求市府針對長榮鋼便橋限高限速限重加強宣導。

蔡宗豪說，長榮鋼便橋為北區的交通要道，2024年下半年度已有4起大貨車誤闖長榮鋼便橋。大貨車誤闖除了民眾的交通安全受到威脅，且造成交通嚴重癱瘓，超重貨車若是發生事故更造成便橋損毀需要修繕經費！建請市府針對長榮鋼便橋措施進行通盤檢討。

蔡宗豪認為，應透過各種管道加強宣導民眾超過3.5頓大貨車不可行駛長榮鋼便橋。市長黃偉哲說，會盡快改善並派員於便橋入口處執法，與貨運公司配合宣導政令，避免類似情況一再發生。

蔡宗豪強調，鋼便橋通行至今已4年，並非剛上路階段，台南市府雖明定罰款規則，卻仍有貨運司機誤闖，是罰不怕還是在宣導規則未確實？貨運司機是否抱持僥倖心理才會導致事故發生？呼籲市府溝通貨運公司外，也要求其加強內部訓練司機機制，否則除擾民又要拿民眾納稅錢修繕便橋。