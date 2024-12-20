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北市新增29處交通科技執法...鎖定4大項違規　地點一次看

▲▼北市啟用交通科技執法辨識違規車輛，2025年擬新增29處。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市啟用交通科技執法辨識違規車輛，2025年擬新增29處。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警為維護交通秩序，並減少員警執法風險，運用科技執法設備，自動辨識車輛違規行為，經由員警從嚴審核後舉發，統計2024年1至11月科技執法設備(不含113年10月啟用20處路口)違規取締件數較測試期間月平均減少94.3%，將在2025年元旦，將再新增29處路口科技執法設備。

警方指出，另上述期間路口多功能科技執法設置路口(不含113年10月啟用20處路口)交通事故計2290件，死傷815人，較112年同期減少153件(-6.3%)，死傷減少163人(-16.7%)，顯見科技執法對降低事故發生、提升交通安全效果顯著。

為加強維護交通安全與秩序，北市警局擇定本市多事故路口，持續向中央爭取經費，將在2025年元旦，將再新增29處路口科技執法設備。

▲▼北市啟用交通科技執法辨識違規車輛，2025年擬新增29處。（圖／記者邱中岳翻攝）

主要設備分別為：

鄭州路與環河北路口、忠孝西路與館前路口、忠孝東路與復興南路口、民權東路與敦化北路口、市民大道與金山北路口、民族東路與松江路口、民權西路與重慶北路口、民權東路與復興北路口、長安東路與建國北路口、信義路與新生南路口、仁愛路與復興南路口、西園路與西藏路口、信義路與敦化南路口、中華路與忠孝西路口、長安東路與新生北路口、天津街與市民大道口、大度路與中央北路口、忠孝東路與新生南路口、中華路與愛國西路口、民族西路與承德路口、民權東路與新生北路口、南京東路與舊宗路口、市民大道與光復南路口、仁愛路與金山南路口、中山北路與民族西路口、信義路與復興南路口、基河路與劍潭路口、南京東路與敦化北路口及仁愛路與新生南路口。

另為有效遏止車輛違規停車影響交通順暢與救護動線，北市警局於中山南路與常德街口(臺大醫院旁)設置違規停車科技執法設備，透過車牌辨識系統自動判斷違規車輛資料，若發現偵測區域內有違停車輛，即自動擷取違規影像逕行舉發，以提升行車秩序、避免車輛違規停車導致交通壅塞及影響救護車輛通行。

科技執法設備係採用AI運算自動辨識車種、判斷違規行為與路徑，將針對「闖紅燈」、「車輛不停讓行人」、「未依規定轉彎」、「不依標誌標線號誌指示行駛」等易肇事違規項目偵測，再由專責員警從嚴審查確認後舉發；市警局交通警察大隊提醒，科技執法設置目的是希望透過提升執法強度，減少交通違規、促進用路安全與順暢，呼籲駕駛人行經路口務必遵守道路交通安全規則，以保護自己與他人生命財產安全。

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關鍵字：

科技執法違規交通

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