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破千萬流量！創意不分年齡　一途莊舒羽分享實戰心法

▲▼花蓮縣政府擧辧創意煉成術「破千萬流量的內容實戰心法」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府擧辧創意煉成術「破千萬流量的內容實戰心法」講座。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府青年發展中心12月7日於花蓮縣環境教育中心辦理大師講座「創意煉成術：破千萬流量的內容實戰心法」，邀請一途創意共同創辦人莊舒羽分享何謂創意思考的方法，透過實際經歷傳授與會青年如何培養創意與創新思考，並化創意為行動，在瞬息萬變的行銷創意產業中發揮長才與影響力。

▲▼花蓮縣政府擧辧創意煉成術「破千萬流量的內容實戰心法」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

莊舒羽分享以自身經歷歸納出的創意發想三階段：「累積案例」、「找到規律」以及「加入個性」，從廣泛蒐集創意案例，汲取實例中的創意精隨，梳理統整後內化為自己的觀點，從中循序漸進的打造自創作品，「創意沒有絕對，但你心裡有就夠了。」她鼓勵民眾，創意不分年齡、經驗與資格皆能培養與擁有，找到生活中的問題並想出解方，就是創意的實踐。

▲▼花蓮縣政府擧辧創意煉成術「破千萬流量的內容實戰心法」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼邀請一途創意共同創辦人莊舒羽分享化創意為行動，在瞬息萬變的行銷創意產業中發揮長才與影響力。

與會青年提問而如何將創意應用於所處的產業或創業的產品行銷階段，莊舒羽提出啟發自己投身行銷創意產業的「黃金圈」理論，該理論由賽門・西奈克(Simon Sinek) 於2009年提出，「人們不買你『做了什麼（What）』；他們買你『為什麼做（Why）』」，由此引導學員以「信念」為出發，重新聚焦產品受眾和行銷手法，以共同理念吸引消費者的共鳴，進而成為產品的用戶甚至追隨者，也鼓勵花蓮的創業家們以此思考如何行銷並重新吸引遊客及消費者認識花蓮，愛上花蓮。

▲▼花蓮縣政府擧辧創意煉成術「破千萬流量的內容實戰心法」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚關注青年發展，推動多項政策以支持青年返鄉及留鄉。為促進花蓮青年的創新與創業思維，策辦系列大師講座，邀請各界專家分享最即時的產業趨勢，並邀請民眾共同參與，一起探索創新觀點，激發產業轉型及創業的嶄新火花。
 

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