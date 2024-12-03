住飯店給1萬日圓小費　房務員沒收「反送青蛙」！內行秒懂：諧音哏

▲服務人員摺了一隻紙青蛙。（圖／翻攝自豪哥Threads）



記者施怡妏／綜合報導

有些人出去玩，可能會給房務人員、服務人員小費，人氣直播主「天后闆妹」的老公陳正豪（豪哥）表示，這周在日本旅遊，在房間內放了1萬日圓（約新台幣2175元）的小費，房務人員沒有收，還摺了一隻綠色青蛙，有網友笑喊，這是諧音哏的意思，「日文裡面，青蛙的發音和歸還發音一樣」。

豪哥在Threads發文，之前去首爾旅遊，給小費2萬韓元（約新台幣465元），服務員收下後還特別寫卡片感謝；然而，這次在日本的經歷卻大不相同，放了1萬日圓在房間，房務人員沒有收下，還特別摺了一隻紙青蛙，讓他感到非常新奇和有趣。

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貼文曝光，有網友解釋，「日文裡面青蛙的發音和歸還發音一樣，這個房務人員太可愛了」、「帰る（歸還）かえる（青蛙）」。

內行網友指出，在日本通常不需要給小費，如果真的想給，最好是將鈔票放進信封裡，當面交給服務人員，「類似紅包的概念」，如果沒有信封，也可以用紙巾或其他紙張將錢包起來，千萬不要直接將鈔票裸露地給予，這在日本被視為不禮貌的行為，「不要直接裸給是禮貌」。

其他網友則表示，「之前在日本做房務時，這種擺著的，就算有留字條也是，小費是通通不能拿的，怕有爭議，我們能拿的只有親手交給我們的 」、「我都送鳳梨酥+寫小紙條」、「日本沒有放房間小費的習慣，然後很多小費國家好一點的星級飯店，都是必須親手給，不然會被視為小偷」。