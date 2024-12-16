北市國產車撞「2500萬起跳」勞斯萊斯　33歲鬼魅駕駛喊：沒事

▲北市士林區1輛要價超過2000萬元的勞斯萊斯Ghost Extended遭撞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

嚇到吃手手！北市士林區中山北路5段今（16）日發生一起交通事故，一輛國產租賃車與新車價2500萬起跳的2021年款勞斯萊斯「Ghost Extended」發生擦撞。據悉，63歲陳姓駕駛坦言「煞車沒踩緊，車子往前滑了一下」，而33歲的勞斯萊斯駕駛程姓男子面對意外，低調回應「沒事」。警方指出，雙方均無酒駕情形。

經查，勞斯萊斯Ghost Extended（長軸版鬼魅），堪稱奢華與性能完美結合，其搭載6.75升V12雙渦輪引擎，擁有571匹馬力與86.7kgm最大扭力，並配備全時四輪驅動，兼具強勁性能與穩定操控。不僅如此，車內使用超過100公斤隔音材質，為駕乘者營造極致寧靜的空間體驗；而更令人驚嘆的是，後座內嵌一座專為香檳酒設計的冰箱，可提供 6℃與 11℃ 兩種溫度設定：6℃適合非年份香檳，11℃則為年份香檳量身打造。

16日上午8時許，肇事的陳男在現場不禁苦笑，「煞車沒踩緊，車子滑了一下」；而33歲的程姓男子面對意外，則低調回應：「沒事。」後續雙方也將透過保險公司協調處理，確切賠償金額仍待後續評估。

警方初步調查後表示，雙方駕駛均無酒駕情形，所幸事故中未造成人員受傷。對此，士林分局呼籲車輛行駛時應注意車前狀況，以維護自身及其他用路人行車安全。