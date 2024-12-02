感情好又三觀合！她一看身分證「卻見傻眼真相」　網搖頭：好可怕

▲原PO發現男友謊報年齡。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會透過交友軟體找伴侶，近日有網友發文透露，她和男友就是在交友軟體上認識的，當時因為聊得來，自然而然就在一起了，只是她近來卻發現，對方居然謊報年齡，讓她不明白原因。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友謊報年齡」為標題發文，提到她和男友已經交往快一年了，當時雙方是透過交友軟體認識的，因為聊得來就在一起了。男友曾說自己的年紀比較小，不過原PO偶然看了男友的身分證後，發現對方根本比自己大4歲。

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原PO心想要讓男友自己坦白，所以後來有暗示，說自己沒交過年紀比自己小的男友，然而對方卻也沒說什麼。原PO透露，兩人感情好，三觀也合，而且她根本不在意年齡，只是這次事情就讓她有芥蒂，好像會因此一直不信任男友，另一半會說謊是不是只能分手？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種事情都能說謊不就代表他不擇手段嗎？那這種人也蠻恐怖的」、「說這種謊到底要幹嘛？好可怕」、「小事都可以說謊隱瞞，大事就是養小三、外面負債、以後要你背當保人，留著過年？別被蒙蔽雙眼了」、「被騙年齡+婚姻狀態（離過婚）路過，遇到這種人要小心欸，後來我被欠錢+車貸保人，還死賴帳」。