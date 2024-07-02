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國際火線／滿洲候選人成真？《諜網迷魂》的神預言！

▲▼《諜網迷魂》。（圖／電影海報）

《諜網迷魂》的三位主角:珍妮李(由左至右)、法蘭克辛納屈與勞倫斯哈維。（圖／電影海報）

記者朱錦華／特稿

上周四拜登、川普兩位美國總統參選人進行今年第一次電視辯論時，川普指控對方「收中國的錢」，是「滿洲候選人」(Manchurian candidate)；讓這個自西方近年掀起抗中熱潮後就一再被人提起的詞彙，再度受到熱議。

川普這一招其實有點像是「做賊的喊抓賊」，因為在此之前，遭質疑跟普丁關係曖昧，還被傳有把柄落在俄羅斯手上的，正是川普本人。早在2017年時，《紐約時報》即刊登過一篇題為《唐納德·川普：現代版的滿洲候選人？(Donald Trump: A Modern Manchurian Candidate?) 的文章。

The Manchurian Candidate一詞來自美國小說家李察·康頓(Richard Condon)於1959年出版的政治驚悚小說書名，1962年被拍成同名電影，由當時的新銳導演約翰·法蘭克海默(John Frankenheimer)執導；台灣的譯名是《諜網迷魂》。

法蘭克海默是一名很有個人風格和才華的導演，可惜時乖命蹇，讓他始終未能晉級大師之列。不過，《諜網迷魂》仍是影史上頂級的經典作品；而影片比小說對後世的影響要大得多。

▲▼美國總統拜登與前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統拜登與前總統川普辯論時的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

故事以韓戰後的冷戰時期為背景，內容描述一對參議員夫婦勾結共產集團，故意讓參議員的繼子雷蒙·蕭(勞倫斯哈維飾 演)在韓國作戰期間和10名戰友參加一趟偵察任務時，遭迷昏並且送到滿洲一處實驗室，供中共和蘇俄的專家對他們透過催眠、使用藥物和「條件反射」訓練等方式進行洗腦。

影片中最讓人震憾的一幕：美軍俘虜跟一群打扮得花枝招展的美國歐巴桑（大媽）圍坐在一起，參加一場園藝研討會。然後，畫面切換，美國歐巴桑變成了中蘇共黨官員，而主持研討會的老太太，也變成了一 個名字叫「閻羅」(Yen Lo)的中共洗腦專家！

原來，俘虜正在接受一場實驗，被催眠後的他們以為自己置身園藝研討會內，和他們共處的是一群愛花的老太太。畫面在老太太和共黨官員之間跳接，給人一種難以言喻的詭異感。後來， 在「閻羅」的指令下，雷蒙先後絞殺和槍殺了兩名同袍。而在他接收指令時還回答說：「好的，女士。 」

▲▼《諜網迷魂》。（圖／電影海報）

《諜網迷魂》是政治驚悚片裡不世出的經典。（圖／翻攝自IMBd網站）

實驗結束後，存活的9名美軍被放回。被洗腦後的美軍不自覺的編造了雷蒙如何英勇戰鬥救出戰友脫險的故事，還讓他獲得國會榮譽勳章。事實上，雷蒙已成為一名「沈睡殺手」，一旦暗號指令啟動(單人接龍紙牌遊戲和出現方塊Q)，他就有如傀儡般的執行刺殺任務。中蘇兩國正是利用他除去反共的總統候選人，拱他們支持的候選人(雷蒙·蕭的繼父）上位。這位共產黨尬意的候選人，即是所謂的「滿洲候選人」。

《諜網迷魂》神奇的預言了現代史上的三大事件：一，中、蘇(俄）有意圖干涉美國總統大選。二，陰謀集團企圖刺殺美國總統或候選人(本片上映後翌年，即爆發了震驚世界的甘迺迪總統遇刺案）。三，各個強權情報機構或軍方都想透過洗腦的方式訓練殺手或工具人，顛覆他國政府。近十幾年來極受歡迎的動作片《神鬼認證》(The Bourne Identity)系列，說的正是美方利用洗腦方式培育殺手的故事。而西方媒體也報導過，中央情報局（CIA)曾進行過類似的實驗。

「美國電影協會」(AFI)在1998年首度票選「百年百大電影」榜單時，《諜網迷魂》名列67。2004年 ，以《沈默的羔羊》聲名大噪的導演強納森德米(Jonathan Demme)重拍這個故事；由丹佐華盛頓與梅莉史翠普主演。不過，故事背景從韓戰後改成1991年波灣戰爭後，台灣上映時的譯名是《戰略迷魂》。

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