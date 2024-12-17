邊吃漢堡邊談戒嚴！南韓軍官相約「知名速食店」　令上校闖中選會

▲南韓國軍情報司令官文相浩。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會、中選會，最後遭到國會以204張贊成票通過彈劾，目前停止總統職務。警方調查發現，在實施戒嚴的數天前，現任與前任情報司令官，竟然相約在某知名漢堡店討論戒嚴，指示下屬「強闖中選會」。另外，尹錫悅原本計畫在11月中以前實施戒嚴。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《JTBC News》，警察廳國家搜查本部非常戒嚴特別搜查團，向位於京畿道安山市的知名連鎖速食店「Lotteria」傳送公文，要求交出監視器影像，最後成功取得現任、前任國軍情報司令官1日聚集在漢堡店，針對戒嚴進行事前討論的監視器影像。

▲韓國知名連鎖速食店「Lotteria」。（圖／達志影像）

從該段監視器影像中，可以看到現任國軍情報司令官文相浩（音譯）、前任國軍情報司令官盧尚元（音譯）相約在該間漢堡店，討論在戒嚴實施當天該執行哪項任務，兩人還將情報司令部所屬的金姓上校、鄭姓上校叫到店內，要求兩人在戒嚴當天闖入中央選舉管理委員會電算中心取得伺服器。

鄭姓上校接受警方調查時表示，「（長官）約我們一起邊吃漢堡、邊談事情，所以就先去吃漢堡。過程中，前任盧姓情報司令官就表示，只要前往中選會取得伺服器，就能夠拿到（選舉舞弊）的相關證據。他要求我們前往中選會的電算中心。」

3日實施戒嚴當晚，鄭姓上校、金姓上校便按照情報司令官的指示，試圖闖入中選會電算中心、取得伺服器。

▲ 由防諜司令部隊員所組成的戒嚴軍，3日晚間曾前往南韓中選會拍攝伺服器，現場監視器捕捉一舉一動。（圖／大韓民國國會行政安全委員會）

根據《韓聯社》，防諜司令官呂寅兄最近接受檢察廳非常戒嚴特別搜查本部傳喚調查時，透露其實尹錫悅曾經和時任國防部長金龍顯，討論是否將戒嚴提前至11月中以前實施，因為金龍顯早在11月初美國總統大選時，就曾主動提到戒嚴有可能在11月亞太經合會（APEC）之前實施。

據悉，尹錫悅曾經於11月14至21日前往南美洲進行長達8天5夜的出訪活動，出席在秘魯召開的APEC會議、在巴西召開的二十大工業國峰會（G20）。因此檢方研判，尹錫悅有可能早在11月初，便積極和金龍顯討論如何實施戒嚴，只是剛好遇到美國總統大選，加上一連串國際盛事，才不得已將戒嚴延後至12月初實施。

另外，呂寅兄接受檢方調查時更驚爆，其實尹錫悅從去年底以前，就開始在私人場合上數度提到在野黨「選舉舞弊」相關議題，認為必須採取非常措施，尤其今年4月執政黨國民力量在國會改選慘敗後，尹錫悅更以憂國憂民的姿態提到戒嚴，之後還數度提及必須實施戒嚴，呂寅兄這才不惜跪地阻攔。