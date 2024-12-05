國際火線／世人皆有江山夢：小丑尹錫悅在玩哪一齣？

▲ 江山美人？南韓總統尹錫悅和他的愛妻金建希。（圖／CFP）

記者朱錦華／特稿

1980年代，英國樂壇二人組「驚懼之淚」(Tears for Fears)有一首代表作：Everybody Wants to Rule the World，台灣的譯者譯得很傳神，喚作《世人皆有江山夢》。是的，對許多執政者來說，在所有夢想裡，領導世界的江山夢最美。不但普丁、習近平、川普、拜登有這樣的夢。連南韓小小的一個尹踢悅，也在做這樣的春秋大夢。

2024年12月3日，南韓總統尹錫悅以「親北韓的反對黨阻撓施政」、並透過反國家活動讓政府陷入癱瘓」為由，宣布實施緊急戒嚴，旨在「捍衛國家憲法秩序，重建自由民主的國家」。但是戒嚴令僅僅維持了6個小時，就被國會解除了，草草收場，形同一齣小丑的鬧劇。

▲ 南韓第一夫人金建希。(圖／達志影像／美聯社)

尹錫悅不折不扣是所謂「民主國家」的小丑。如果不是因為他娶了一個外表看起來楚楚可憐的美妻金建希(千別小看韓國豬哥票的威力)，他根本不可能以贏0.73%的票數(48.56%對47.83%)，擊敗競爭對手李在明當選總統。但是他不知惜福，執政後非但放縱、包庇嬌妻收受賄賂(包括多個名牌包)，更一面倒的親美(親到人家屁股上去)、親日，同時一再挑釁北韓，把雙方關係擰得很僵，弄得國家人心惶惶。

他知道單憑南韓力量無法對抗中國與北韓，但是他不尋求和平解決之道，反而卯起來蹭美友日，加入AUKUS(美英澳三邊安全夥伴關係)與QUAD(美日印澳四方安全對話)、甚至「小北約」等軍事合作同盟，企圖傍在「美國老大哥」的身邊「共管世界」！

▲面對戒嚴，南韓民眾肉身擋裝甲車，徒手搶奪軍人步槍。（周刊王）

南韓戒嚴出了什麼事全球都在問無奈，南韓目前朝小野大，國會300席裡，執政的「國民力量黨」只佔108席；李在明領導的「共同民主黨」佔175席，是在野第一大勢力。伊錫悅深感施展不開，壯志難伸。加上嬌妻深陷貪賄醜聞接受調查，「尹老闆」在衝冠一怒為紅顏之下，決定ALL IN！悍然宣布戒嚴。

但是尹錫腦筋不清楚，想成為新一代的朴正煕或全斗煥，必先掌握軍隊(最好還能掌握美軍)！沒有槍桿子就宣布戒嚴、搞政變，你若不是演鬧劇的小丑，就是白痴！

▲南韓第一夫人金建希訪問荷蘭時，在阿姆斯特丹動物保護基金會跟毛小孩互動。(圖／CFP)

如今尹錫悅鬧出這麼大的一齣，如何收場已非他個人能夠主導。被彈劾、下台，恐怕還算是好的。最有可能的：是依循以往幾位總統走過的路(迄今唯有文在寅躲過一劫)，準備去蹲大牢吧！

遺憾的是，尹錫悅妄想跟日本一人抱一條美國大腿共同領導世界的江山夢，對他來說，如今已成為一場「空笑夢」了。