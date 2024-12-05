　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／世人皆有江山夢：小丑尹錫悅在玩哪一齣？

▲▼南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希。（圖／CFP）

▲ 江山美人？南韓總統尹錫悅和他的愛妻金建希。（圖／CFP）

記者朱錦華／特稿

1980年代，英國樂壇二人組「驚懼之淚」(Tears for Fears)有一首代表作：Everybody Wants to Rule the World，台灣的譯者譯得很傳神，喚作《世人皆有江山夢》。是的，對許多執政者來說，在所有夢想裡，領導世界的江山夢最美。不但普丁、習近平、川普、拜登有這樣的夢。連南韓小小的一個尹踢悅，也在做這樣的春秋大夢。

2024年12月3日，南韓總統尹錫悅以「親北韓的反對黨阻撓施政」、並透過反國家活動讓政府陷入癱瘓」為由，宣布實施緊急戒嚴，旨在「捍衛國家憲法秩序，重建自由民主的國家」。但是戒嚴令僅僅維持了6個小時，就被國會解除了，草草收場，形同一齣小丑的鬧劇。

▲▼南韓第一夫人金建希。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓第一夫人金建希。(圖／達志影像／美聯社)

尹錫悅不折不扣是所謂「民主國家」的小丑。如果不是因為他娶了一個外表看起來楚楚可憐的美妻金建希(千別小看韓國豬哥票的威力)，他根本不可能以贏0.73%的票數(48.56%對47.83%)，擊敗競爭對手李在明當選總統。但是他不知惜福，執政後非但放縱、包庇嬌妻收受賄賂(包括多個名牌包)，更一面倒的親美(親到人家屁股上去)、親日，同時一再挑釁北韓，把雙方關係擰得很僵，弄得國家人心惶惶。

他知道單憑南韓力量無法對抗中國與北韓，但是他不尋求和平解決之道，反而卯起來蹭美友日，加入AUKUS(美英澳三邊安全夥伴關係)與QUAD(美日印澳四方安全對話)、甚至「小北約」等軍事合作同盟，企圖傍在「美國老大哥」的身邊「共管世界」！

民眾肉身擋甲車徒手搶軍人步槍　南韓戒嚴出了什麼事全球都在問

面對戒嚴，南韓民眾肉身擋裝甲車，徒手搶奪軍人步槍。（周刊王）

南韓戒嚴出了什麼事全球都在問無奈，南韓目前朝小野大，國會300席裡，執政的「國民力量黨」只佔108席；李在明領導的「共同民主黨」佔175席，是在野第一大勢力。伊錫悅深感施展不開，壯志難伸。加上嬌妻深陷貪賄醜聞接受調查，「尹老闆」在衝冠一怒為紅顏之下，決定ALL IN！悍然宣布戒嚴。

但是尹錫腦筋不清楚，想成為新一代的朴正煕或全斗煥，必先掌握軍隊(最好還能掌握美軍)！沒有槍桿子就宣布戒嚴、搞政變，你若不是演鬧劇的小丑，就是白痴！

▲▼南韓總統夫人金建希於當地時間13日造訪荷蘭阿姆斯特丹動物保護基金會。（圖／CFP）

南韓第一夫人金建希訪問荷蘭時，在阿姆斯特丹動物保護基金會跟毛小孩互動。(圖／CFP)

如今尹錫悅鬧出這麼大的一齣，如何收場已非他個人能夠主導。被彈劾、下台，恐怕還算是好的。最有可能的：是依循以往幾位總統走過的路(迄今唯有文在寅躲過一劫)，準備去蹲大牢吧！

遺憾的是，尹錫悅妄想跟日本一人抱一條美國大腿共同領導世界的江山夢，對他來說，如今已成為一場「空笑夢」了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓總統尹錫悅明天將發表公開講話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

國際火線／脆弱，你的名字是女人！　朴槿惠的哀愁

國際火線／從《長津湖》看台灣命運的逆轉

國際火線／滿洲候選人成真？《諜網迷魂》的神預言！

國際火線／青春殘酷物語：從《殭屍校園》看真實的地獄朝鮮

ET說英文／Madonna不只是瑪丹娜，她還是聖母馬利亞！

國際火線／意志的勝利：川普為何把內閣搞得像馬戲團？

ET說英文／BB Call的英文怎麼說，你知道嗎？

ET說英文／Hillbilly：鄉巴佬的恐怖與悲歌

ET說英文／Donald Trump：是王牌，更是世界統治者！

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

柳演錫激將法「讓蔡秀彬睡旁邊」　聽到她聲音超開心...嘴硬喊好醜XD

女兒見爸上廁所門外頻呼喊　他出聲安撫：要出來了啦QQ

台灣旅行團碰南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭現況

南韓軍隊攜槍破窗　強行進入國會大廈！

國際火線／世人皆有江山夢：小丑尹錫悅在玩哪一齣？

快訊／南韓總統尹錫悅明天將發表公開講話

若想彈劾尹錫悅　南韓在野黨需要8至9名執政黨議員「倒戈」

俄羅斯「支持核計畫」換取北韓軍隊參戰！北約：恐破威脅到美國

民進黨「戒嚴文」瘋傳　韓國網友傻眼：台灣人太瘋狂了

真正的翻牆！韓67歲國會議長「肉身阻擋」軍警　敲下議事槌阻止戒嚴

幾內亞球賽釀135死！1張紅牌引發大規模踩踏　觀眾爬牆逃命被官員撞

選舉神秘「王」字、上任馬上搬總統府！　尹錫悅遭疑「迷信巫術」

時隔8年！南韓今晚「燭光集會」遍地開花　民眾高喊尹錫悅下台

馬克宏頭大了！法國將展開不信任投票　總理幾乎確定下台

又是一番賞詐騙！萬年大樓抽吉伊卡哇「抽到報警」

瓊瑤昔日談生死「不願變臥床老人」！　悲泣求失智丈夫：最後一個忘掉我

國際火線／世人皆有江山夢：小丑尹錫悅在玩哪一齣？

韓百萬正妹網紅「拿戒嚴當哏」賣團購開玩笑！　網罵翻：沒腦？

士林官邸菊展亮到9點！「海漾星空」點燈更美　63商家優惠一次看

新加坡廠才剛動土　恩智浦副總透露和世界先進合作「還有第二階段」

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

相關新聞

韓網紅「拿戒嚴當哏」賣團購遭炎上

韓網紅「拿戒嚴當哏」賣團購遭炎上

南韓網紅洪瑛琦是知名節目《臉讚時代》出身，有著魔鬼身材的好比例，又因身高148公而看起來小巧可愛，時常在IG帳號上分享好身材及穿搭，累積百萬的粉絲追蹤，深受喜愛。怎料，3日南韓總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，全國陷入驚慌，而她卻在社群貼文中以玩笑方式提及戒嚴，雖然在意識到問題後便刪文，但仍引起廣大網友不滿，截圖被轉發至各論壇炎上。

民進黨刪文又反嗆　范琪斐：到底覺得人民多笨?

民進黨刪文又反嗆　范琪斐：到底覺得人民多笨?

即／南韓總統尹錫悅明天將公開講話

即／南韓總統尹錫悅明天將公開講話

彈劾尹錫悅　需有8至9名執政黨議員倒戈

彈劾尹錫悅　需有8至9名執政黨議員倒戈

韓國總統一度宣布戒嚴　台灣切莫步其後塵！

韓國總統一度宣布戒嚴　台灣切莫步其後塵！

關鍵字：

統尹錫金建希南韓戒嚴國際火線

讀者迴響

最夯影音

更多

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

《還珠格格》作者瓊瑤家中身亡...享壽86歲 發文道別「為我笑吧」：我心翩然自如

南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面