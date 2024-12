國際火線／世人皆有江山夢：小丑尹錫悅在玩哪一齣？

▲ 江山美人?南韓總統尹錫悅和他的愛妻金建希。(圖/CFP)

記者朱錦華/特稿

1980年代,英國樂壇二人組「驚懼之淚」(Tears for Fears)有一首代表作:Everybody Wants to Rule the World,台灣的譯者譯得很傳神,喚作《世人皆有江山夢》。是的,對許多執政者來說,在所有夢想裡,領導世界的江山夢最美。不但普丁、習近平、川普、拜登有這樣的夢。連南韓小小的一個尹踢悅,也在做這樣的春秋大夢。

2024年12月3日,南韓總統尹錫悅以「親北韓的反對黨阻撓施政」、並透過反國家活動讓政府陷入癱瘓」為由,宣布實施緊急戒嚴,旨在「捍衛國家憲法秩序,重建自由民主的國家」。但是戒嚴令僅僅維持了6個小時,就被國會解除了,草草收場,形同一齣小丑的鬧劇。

▲ 南韓第一夫人金建希。(圖/達志影像/美聯社)

尹錫悅不折不扣是所謂「民主國家」的小丑。如果不是因為他娶了一個外表看起來楚楚可憐的美妻金建希(千別小看韓國豬哥票的威力),他根本不可能以贏0.73%的票數(48.56%對47.83%),擊敗競爭對手李在明當選總統。但是他不知惜福,執政後非但放縱、包庇嬌妻收受賄賂(包括多個名牌包),更一面倒的親美(親到人家屁股上去)、親日,同時一再挑釁北韓,把雙方關係擰得很僵,弄得國家人心惶惶。

他知道單憑南韓力量無法對抗中國與北韓,但是他不尋求和平解決之道,反而卯起來蹭美友日,加入AUKUS(美英澳三邊安全夥伴關係)與QUAD(美日印澳四方安全對話)、甚至「小北約」等軍事合作同盟,企圖傍在「美國老大哥」的身邊「共管世界」!

▲面對戒嚴,南韓民眾肉身擋裝甲車,徒手搶奪軍人步槍。(周刊王)

南韓戒嚴出了什麼事全球都在問無奈,南韓目前朝小野大,國會300席裡,執政的「國民力量黨」只佔108席;李在明領導的「共同民主黨」佔175席,是在野第一大勢力。伊錫悅深感施展不開,壯志難伸。加上嬌妻深陷貪賄醜聞接受調查,「尹老闆」在衝冠一怒為紅顏之下,決定ALL IN!悍然宣布戒嚴。

但是尹錫腦筋不清楚,想成為新一代的朴正煕或全斗煥,必先掌握軍隊(最好還能掌握美軍)!沒有槍桿子就宣布戒嚴、搞政變,你若不是演鬧劇的小丑,就是白痴!

▲南韓第一夫人金建希訪問荷蘭時,在阿姆斯特丹動物保護基金會跟毛小孩互動。(圖/CFP)

如今尹錫悅鬧出這麼大的一齣,如何收場已非他個人能夠主導。被彈劾、下台,恐怕還算是好的。最有可能的:是依循以往幾位總統走過的路(迄今唯有文在寅躲過一劫),準備去蹲大牢吧!

遺憾的是,尹錫悅妄想跟日本一人抱一條美國大腿共同領導世界的江山夢,對他來說,如今已成為一場「空笑夢」了。