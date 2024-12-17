頑強抵抗7小時！南韓警方今早試圖搜索總統府　遭維安人員死命阻擋

▲位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂，最終於14日被國會通過彈劾。今（17）日，警方針對總統辦公室展開扣押搜索，試圖取得戒嚴當天通話資料，卻遭逢警護處以軍事與公務保密為由頑強抵抗長達7小時，最後以失敗收場。

根據《韓聯社》，南韓警察廳國家搜查本部特別搜查團17日上午10時20分，試圖針對首爾市龍山區總統辦公室警護處（負責總統隨扈、維安工作）執行扣押搜索，即便8名搜查官抵達現場，仍遭到警護處人員頑強抵抗，在經過近7個小時對峙後，才撤離現場。

總統辦公室警護處以公務、軍事上祕密為由，拒絕司法搜查機關進入，其法理依據為《刑事訴訟法》扣押搜索限制條目，其中第110條規定，涉及軍事機密的場所，未經相關責任人員批准，不得強制進入執行扣押或搜索。

總統辦公室警護處向警方表示，內部將針對是否配合警方搜索進行檢討，並於明（18）日傳達相關立場。

報導指出，此次扣押搜索的目的，在於取得警護處內的伺服器，裡面存放著戒嚴當天（3日）尹錫悅和警察廳長趙志浩的對話紀錄。據悉，趙志浩曾經指出，戒嚴當天他曾六度透過防竊聽電話，接到尹錫悅撥來的電話，尹錫悅在通話中要求逮捕現場所有國會議員。

另外，由高位公職者犯罪搜查處（公搜處）、警察廳國家搜查本部、國防部調查本部所組成的「合作搜查本部」也曾於11日試圖扣押搜索總統辦公室、聯合參謀本部，遭到警護處相同的理由阻止進入。