ET說英文／BB Call的英文怎麼說，你知道嗎？

▲類似發生爆炸的黎巴嫩真主黨呼叫器(俗稱BB Call)。(圖/達志影像/newscom)

記者朱錦華/特稿

很多年前,有一位同事突然問我:「BB Call的英文怎麼說?」我怔了一下,竟答不出來。我當時心裡疑惑:「BB Call本身不就是英文嗎?」結果發現我錯了。BB Call的中文正式名稱是「呼叫器」;俗稱Call機。但在英文裡它的正式用字是Pager;非正式的用字是Beeper(擬聲字)。BB Call據了解是「台式英文」。

隨著手機的出現,呼叫器這種電子通訊產品已逐漸從大眾的目光中淡出。沒想到日前爆出以色列對黎巴嫰真主黨人發動「呼叫器同步爆炸」的大規模攻擊事件,大家才知道,原來這種東西還有不少人在用。

▲黎巴嫩真主黨傳呼機集體爆炸,傳呼機是台灣製造。(圖/翻攝X、路透)

有人禁不住問:這種通訊工具為什麼英文裡叫它pager呢?原來Page這個字除了可指「頁數」之外,亦可指古代時貴族的隨侍。既然是「隨侍在側」,於是經常攜帶在身上的呼叫器就被叫做Pager了。

在電話、手機等通訊工具出現之前,Call這個字已有多種解釋,包括「稱為」、「呼喚」等。傑克倫敦敘述狗狗回歸大自然的動物冒險小說《荒野的呼喚》,英文書名就叫The Call of the Wild。名導演喬治史蒂文斯(George Stevens)的「文藝西部片」經典作《原野奇俠》(Shane)的主題音樂,名為The Call of the Faraway Hills ;中文譯作《遠山的呼喚》。後來,日本導演山田洋次把他的《民子三部曲》壓卷作,就取名為《遠山的呼喚》(高倉健、倍賞千惠子主演)向,向《原野奇俠》致敬。

▲《美國舞男》藍光版DVD封面。(圖/翻攝自網路)

當電話、手機已成為現代人普遍使用的通訊工具之後,Call這個字就多了「打電話」的解釋。讓李察吉爾(Richard Gere)揚名國際的電影《美國舞男》(American Gigolo,1980),影片開頭時使用了由黛比哈瑞(Debbie Harry)領軍的「金髮妞」(Blondie)合唱團的歌曲Call Me,意思就是「打電話給我」。這首歌後來登上了《告示牌》(Billboard) 歌曲排行榜的榜首。

順便一提,很多人住飯店時會使用「叫起床」服務 。不少人會對櫃檯人說他需要Morning Call。不過,它的正式用法應該是Wake-Up Call(在字典裡你查不到Morning Call這個詞)。據了解,這個詞很可能是源自「台式英文」,或「港式英文」。