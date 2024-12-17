尹錫悅又慘了！檢方緊急逮捕「建晉法師」　涉嫌自稱國師收賄

▲尹錫悅2022年參選總統時造訪競選團隊的網路部門時，由「建晉法師」向職員們介紹。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅因緊急發布戒嚴、派軍隊封鎖強闖國會與中選會，最終遭到國會通過彈劾，停止總統職務。其實，尹錫悅、金建希夫婦因篤信宗教而引發爭議。此時，與尹錫悅夫婦有著深厚交情的僧侶「建晉法師」，今（17）日傳出因非法收受政治資金，而遭檢方逮捕。

根據韓媒《朝鮮日報》、《中央日報》，來自韓國佛教日光曹溪宗、法號「建晉法師」的64歲男子全盛培（音譯），17日上午遭到首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合搜查團，以涉嫌違反政治資金法等罪名緊急逮捕，檢方還同時扣押搜索建晉法師的住處。

檢方指出，2018年地方選舉時，建晉法師涉嫌以「協助選舉」等理由，從多名政治人物收受非法政治資金。

▲尹錫悅、金建希2022年11月4日前往曹溪寺法會，首度針對梨泰院慘案以總統身份道歉。（圖／達志影像／newscom）

尹錫悅2022年代表國民力量參選總統時，建晉法師曾以顧問身分，在尹錫悅競選團隊的網際網路部門工作，同時發揮其身為「軍師」的影響力。建晉法師多年來與尹錫悅夫婦維持深厚交情，甚至在尹錫悅2012年結婚以前，就和金建希家族之間有著深厚友誼，過去也曾在金建希2007年成立的美術策展公司Covana Contents擔任顧問。

因此，建晉法師憑藉著和尹錫悅夫婦的交情，多次介入政壇，2022年總統大選時更向周遭親友自稱「肩負起尹錫悅檢察官的精神導師，同時還是即將成為『國師』的人」，被外界與媒體質疑以宗教人士的身分插手政壇事務。