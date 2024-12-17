韓陸軍參謀總長朴安洙被拘捕　曾獲尹錫悅任命「戒嚴司令」

▲南韓陸軍參謀總長朴安洙10日接受國會質詢，3日當晚他曾擔任戒嚴司令官。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急宣布戒嚴，隨後向多名軍方幹部下令，率領部隊闖入國會、逮捕主要政治人物。對此，南韓檢方向軍事法院聲請羈押陸軍參謀總長朴安洙，今（17）日正式通過簽發拘捕令，是包括其國防部長金龍顯在內，第5名遭到逮捕拘留的軍方重要幹部。

根據《韓聯社》，南韓檢察廳非常戒嚴特別搜查本部（本部長為首爾高等檢察廳長朴世鉉）以涉及在內亂從事重要任務、濫用職權等嫌疑，聲押陸軍參謀總長朴安洙，17日軍事法院正式通過朴安洙的拘捕令，理由是朴安洙恐有逃亡串證之虞。

報導指出，尹錫悅3日晚間透過電視談話緊急發布非常戒嚴令後，朴安洙被任命為戒嚴司令官，而《戒嚴佈告令》第1號更是以朴安洙的名義對外發表，上面寫著禁止所有政治活動等違憲內容。之後，朴安洙向警察廳長趙志浩傳達戒嚴令內容，並下達指令掌控國會。

即便國會4日凌晨通過議案表決、停止戒嚴令效力以後，朴安洙還準備籌組戒嚴司令部，人員組成為來自陸軍本部的參謀。4日凌晨3時，為了籌組戒嚴司令部的的人力規劃，朴安洙甚至命令遠在忠清南道雞龍台陸軍本部的所屬士兵，立刻從該處搭乘客運前往首爾。

▲2023年10月，朴安洙獲尹錫悅任命為陸軍參謀總長。（圖／達志影像）

而在國會4日凌晨通過議案後，尹錫悅、金龍顯甚至還前往位於國防部大樓的聯合參謀本部某地下室進行會議。對此，外界擔憂，尹錫悅是否正在籌備第2度發布戒嚴。

針對上述嫌疑，朴安洙解釋，他直到在電視上看到尹錫悅發表談話，才知道原來尹錫悅正在宣布戒嚴，且戒嚴令內文的撰寫也並非出自於自己之手。至於戒嚴當天（3日）下午4時與金龍顯會晤一事，朴安洙也強調當時只是單純報告重要事項，絕非提前聽到戒嚴的相關內容。

據悉，檢方於14日以嫌疑人身分傳喚朴安洙接受調查。

針對此次戒嚴事態，朴安洙為繼金龍顯、防諜司令官呂寅兄、特戰司令官郭種根、首都防衛司令官李鎮雨以後，第5名遭到檢方羈押的軍方重要涉案人士。

另外，隨著金龍顯、呂寅兄、郭種根、李鎮雨、朴安洙等國防部與軍方核心關係人士接連遭到逮捕拘留，身為主導戒嚴之亂的「頂點」總統尹錫悅，檢方以及合作搜查本部（警察廳國家搜查本部、高位公職者犯罪搜查處、國防部調查本部）接連傳喚尹錫悅出席接受調查。