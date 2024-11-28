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國際火線／意志的勝利：川普為何把內閣搞得像馬戲團？

記者朱錦華／特稿

以《歌劇魅影》知名的英國作曲家安德魯．洛伊．韋伯(Andrew Lloyd Webber)，有另一齣著名音樂劇《艾薇塔》(Evita,1978)；劇中的主題曲《阿根廷別為我哭泣》傳唱不輟。該劇以倒敘的方式，描述阿根廷前第一夫人伊娃．裴隆（Eva Perón)跌宕波瀾的一生(艾薇塔是伊娃的暱稱)。

戲劇開始時以伊娃猝逝的消息傳出後，阿根廷全國人民陷入極度悲慯與騷亂的場景揭開序幕。接著，古巴革命英雄切．格瓦拉("Che" Guevara)粉墨登場，以譏諷的口吻唱出了《好棒棒的一齣馬戲》(Oh What a Circus)這首歌(曲調跟《阿根廷別為我哭泣》相同)。

歌曲開首即說：噢，好棒棒的一齣馬戲(鬧劇)／好棒棒的一場秀／阿根廷人湧進到城裡／為了那個名叫艾薇塔·裴隆的女演員的猝世／我們好象都發了瘋／不分晝夜的悲傷流淚……。

▲▼富婆麥馬洪是世界摔角娛樂公司（WWE）前執行長，現任保守派智庫「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）董事會主席，富比世雜誌（Forbes）將她列為川普口袋最深的金主之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 麥馬洪是世界摔角娛樂公司（WWE）前執行長，是川普口袋最深的金主之一。（圖／達志影像／美聯社）

以馬戲和作秀來比喻政治，的確是最貼切不過的形容。最新的例子，莫如美國總統當選人川普為他的內閣「選秀」的大戲。川普「選秀」的標準讓所人嚇得瞠目結舌：他只問忠誠、完全不在乎被提名人的專業及道德上的重大瑕疵。除了挑選一大票來自媒體的「好麻吉」之外，更有一些讓人驚得下巴快要掉下來的人選，難怪有媒體形容川普像在籌組馬戲團。

代表性子是：川普提名摔角界女大亨、「世界摔角娛樂公司」(WWE)前執行長麥馬洪(LindaMcMahon)來執掌教育部；以及經常在電視上「賣藥」的爭議性醫師奧茲(Mehmet Oz)接掌聯邦醫療中心。川普為什麼要這樣做？

▲▼川普提名知名心胸外科醫生兼電視名人奧茲（Dr. Mehmet Oz）。（圖／路透）

▲ 川普提名知名心胸外科醫生兼電視名人奧茲入閣。（圖／路透）

第一，當然是為了酬庸。賞罰嚴明是一名領導人贏得部眾忠心的重要手段。川普此舉顯示不論你的專業、道德品行如何，只要是忠於他的人，必獲回報；被提拔的人面對這樣的老闆，能不效死命？

二、基本上，長官的專業並不是那麼重要。每個部門都有輔助主管的幹部，只要有他們在，所有部門都能夠正常運作。

三、這是川普準備大權獨攬的一種手段。正因為這些他挑出來的部長都不專業，所以一切重大決策他們都是聽川普的，絕對不會像有專業背景的人那樣敢跟老闆Argue(爭辯) 。

▲▼億萬富翁、知名避險基金投資人史考特．班森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲ 知名避險基金投資人班森特。（圖／路透）

四、川普以這種近乎兒戲的態度挑選他的內閣人事，旨在測試共和黨人對他的忠誠度。如果有誰、或有多少人敢對他的提名人選不賞臉，川普就知道黨內誰是他的人、誰又不是。日後要肅清異己，心裡也早已有個底。

不過川普也並非一味胡搞。例如財長人選，他就點名著名避險基金經理人班森特(Scott Bessent)擔任新政府的財政部長。這個職位對經濟、監管和國際事務都有非比尋常的影響力，顯示川普的腦筋還是很清楚的。

川普或許是把他的內閣提名過程搞得像一齣馬戲。但他自認是一位出色的馬戲班主，一切都會under control（都在我掌之中)。

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