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地熱能發電涉原基法諮商程序及回饋機制　台東縣府積極爭取

▲地熱能發電會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲地熱能發電會議。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因應國內地熱開發列入再生能源開發重點，擁有極佳地熱資源潛力的台東縣，也為中央盤點潛力場址之一，考量台東縣地熱徵兆區多位於原住民族地區，為完善地熱開發機制，台東縣政府前已多次召開專家學者會議、部落座談會，更北上至原民會、經濟部能源署會談，為地熱開發區在地民眾發聲，向中央溝通爭取開發前應建立完善機制。

經濟部能源署於日前召開「地熱能發電涉原住民族基本法第21條諮商程序及回饋機制研商會議」，邀集原民會、經濟部地礦中心、中油公司、台電公司及地熱開發相關地方政府共同出席與會。會中臺東縣政府提案「開發地熱資源納入諮商同意事項」、「開發地熱資源關係部落的認定」及「明文訂定回饋或補償機制」，目的在建議中央健全地熱發電相關法規，以促進地熱產業發展與原住民族部落的共榮，共同邁向2050淨零碳排目標。

台東縣政府在會議中分享歷來與地方溝通、地熱業者交流及多次邀請專家學者召開會議研商過程，建議中央能完善地熱發電的相關法規，協助促成回饋或補償機制的法制化，確保地熱開發過程中部落能享有公平合理的利益分配，並依實際推動現況考量部落與環境，對於地熱開發設置總量管制，以維護原住民族的自然資源權益，減少地熱業者與部落之間的衝突，進一步促進產業與部落的共生共榮。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣積極推動再生能源，特別是地熱能的發展，然而台東縣地熱徵兆區多處在原住民族傳統領域，地熱能發電開發之前應與當地部落進行充分的溝通與協商，確保他們的意見和需求被納入考量，在地熱能之資源權屬尚未定案，且原住民地區回饋事項尚未法制化前，建議中央開發地熱需事先妥善訂定配套措施。

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