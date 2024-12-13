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分局長警廣宣講防詐三步驟　遭詐案例「供侯恁哉」提升警覺心

▲遭詐案例「供侯恁哉」提升民眾警覺心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲遭詐案例「供侯恁哉」提升民眾警覺心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局分局長鍾國楨與偵查隊副隊長陳建安，於12日9時，別開生面的於武陵外役監獄探視區，接受警廣台東分臺「分局長會客室」節目主持人陳敏玲的專訪，一行人也受到戒治科科長陳正松的熱烈歡迎。分局長於受訪中，除一再請民眾謹記「1聽2掛3查證」的防詐三步驟外，也特別提出一個「假投資」遭詐千萬元的案例，期望提升民眾警覺心，避免落入詐騙陷阱。警察亦將結合金融機構及超商等業者組成「金警連線」，於第一線攔阻詐騙，以實際行動守護民眾財產安全。

鍾國楨表示，詐騙集團手法層出不窮，近期較為高發的詐欺手法，包括「假投資、解除分期付款、猜猜我是誰、假冒公務機關詐騙及假愛情交友」等6大詐騙手法。並強調惟有警民合作才能有效杜絕詐騙，並呼籲民眾遇到疑似詐騙情形務必向警察報案。

於訪談中，主持人也就民眾常見的疑惑提出問題，分局長也逐一解答，並提供具體的防範措施。例如，在網路購物時務必確認賣家真實性；接到不明來電時保持警覺，不輕易透露個人資料；針對投資機會，務必審慎評估，不要被高額利潤所迷惑。提供淺顯易懂的建議，成為民眾防詐騙的錦囊方法。此外，警察也透過社群媒體、社區宣導活動等多種方式進行反詐騙宣講，延伸並擴大宣講範圍與成效，提升民眾識詐及防詐意識。

鍾國楨隨後語重心長的說，6大詐騙手法，以「假投資」讓民眾受害最深，因為遭詐金額往往動輒數百萬或千萬元以上。轄內有位從事金融保險業退休的民眾，因一時好奇加入網路社群投資群組，之後禁不住「高獲利、無風險及穩賺不賠」等的誘惑，本只是想「試水溫」，投資一些看看，但看到手機APP上獲利越來越大，投資金額也隨之加大，殊不知亮眼的獲利背後，一切都是詐騙集團「後台」操作的。直到要出金時，業務一再拖延，最後「拔插頭」斷線，消失的無影無蹤，這才驚覺遭詐，金額已破千萬元以上。由此可見，受騙民眾不因學歷高或從事相關工作行業就不會受騙，反而被詐團抓住其投機心態進行詐騙，民眾務必謹慎小心，慎選合法投資管道。

最後還再次呼籲民眾，接獲疑似詐騙簡訊、電話或其他有關訊息，務必遵循「1聽、2掛、3查證」的防詐三步驟，並立即撥打165反詐騙專線，或110報案專線，亦可直接去電或到鄰近分駐(派出)所臨櫃諮詢，警察一定會盡力協助民眾，守住大家的財物安全。

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