台東馬蘭榮家消防安全宣導　三種意外事件綜合演練

▲馬蘭榮家進行日、夜間消防演練及太陽能設備意外事件演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬蘭榮家為了維護家區居的安全，使住民居住安心，並提升人員消防安全及災害應變處置能力，於12日舉行一系列消防安全宣導及演練實作，上午9時至11時邀請台東縣消防局台東大隊蘭嶼分隊冷鎮山小隊長至榮家對住民及員工講授自衛消防編組任務、防災知識及緊急避難逃生要點，以生動易懂的實際案例說明火場逃生及意外防範要領，另帶領參訓人員實際運用滅火器及室內消防栓，以加深瞭解及熟悉相關消防設備之操作方式。

下午2時及5時30分則分別進行家區日、夜間自衛消防編組實兵演練，狀況模擬因地震引起住民寢室電線走火，堂隊值班人員各項緊急應變及臨場反應，參演人員對火場通報119、初期滅火、引導安全避難、緊急協助疏散、召回人力支援、醫療站設立、傷患急救送醫、火場指揮系統應變等情節，均為本次演練之要點，務求所有參演人員能熟悉火災現場各項狀況處置流程及緊急應變能力，演練狀況逼真，各參演人員無不卯足全力完成本次實地演練。

另馬蘭榮家配合政府綠能政策，提供建物屋頂裝設太陽能光電發電設備，為提升家區人員對該設備突發災害應變處置能力，列入定期自衛消防編組演練，模擬災害發生實況，讓各級人員皆能瞭解如何操作斷電系統，透過實際操演，降低人員及財產損傷。

馬蘭榮家主任楊建和於演習結束講評時表示，藉由本日消防安全講習及各項自衛編組實兵演練，可訓練榮家各值班人員，透過擬真情境之操演，落實自衛消防編組防災疏散要領，進而在災害實際發生時迅速確實執行，平時亦可預想各類緊急狀況時，做出最快最安全之因應作為，將災損降至最低。