東蘭獅子會扮聖誕好人　為植物人送溫暖與祝福

▲東蘭獅子會扮「聖誕好人」，來為植物人送溫暖與祝福。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「叮叮噹~叮叮噹~鈴聲多響亮！」13日上午，耳熟能詳的聖誕歌曲迴盪在創世台東院。聖誕節快到了，人人都期待聖誕禮物，台東第四專區東蘭獅子會會長邱美惠聽見創世植物人家庭的願望，今日化身為聖誕好人，與多位獅嫂們一同到安養院送聖誕禮，除贈送院民代表幸運符的12強棒球賽「無敵星星」吊飾，更捐助及支持創世「第35屆寒士吃飽30」送禮到家活動，呼籲民眾將祝福年禮與應急紅包送到植物人家庭，讓弱勢族群溫暖過好年。

收到「無敵星星」聖誕好禮的院民小安，今年57歲，11年前因車禍成為植物人，照顧重擔都落在姊姊身上。龐大的安養費用及壓力讓她身心俱疲。幸經轉介，小安於108年順利入住台東院，紓解了姊姊經濟及照顧的雙重壓力。東蘭獅子會會長邱美惠表示，獅子會秉持博愛互助的精神，力所能及的範圍內為弱勢付出一點心力，除希望每位院民都能平安，也拋磚引玉支持「寒士吃飽30送禮到家」活動，希望更多人響應，將溫暖送到植物人家庭。

今年物價上漲、經濟環境不佳，植物人家庭更是苦上加苦。「第35屆寒士吃飽30」送禮到家，將送出「祝福年禮袋」，內有櫻花蝦油飯、花生燉蹄花、醬燒香魚、麻油雙菇、人蔘糯米雞、精選豬肉鬆及秘製滷豬腳等7道佳餚。歡迎社會各界愛心認助年禮800元及過年應急紅包600元，助弱勢溫暖過好年。寒士吃飽30愛心專線：（089）220-848。劃撥帳號:50173235 戶名:創世基金會 請備註:寒士吃飽30。