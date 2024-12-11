起重吊掛翻覆意外　桃園勞檢處派員調查籲落實六點安全措施

▲平鎮區一處建案工地，發生從事起重吊掛作業時，因移動式起重機翻覆意外。（圖／勞檢處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局10日針對平鎮區一處建案工地，昨日下午發生從事起重吊掛作業時，因移動式起重機翻覆意外，造成1名駕駛輕傷情事，呼籲雇主及作業人員遵守職業安全衛生法相關規範，確保勞工作業環境及作業流程之安全，倘雇主未依規定，於作業加強預防危害，致勞工發生職業災害者，將依法嚴處究辦。

勞動檢查處表示，針對此起事件經該處派員調查，現場作業時未依職業安全衛生法令規定執行，對於移動式起重機作業未先行確認地質狀況及決定吊掛作業路徑，作業範圍屬軟弱地盤時，未採取舖設具有充分強度及足夠面積之鐵板或墊料等措施，以防止機具翻覆。

勞動檢查處提醒在進行起重作業前及作業過程中，應落實以下安全措施，避免類似事件再度發生：

1.地基穩固檢查：作業前應檢查地面承載力，確認地基穩固，避免起重機在不穩定地面上操作。必要時應加設鋼板或墊塊以增強支撐力。

2.正確操作與負荷評估：恪遵起重機操作手冊，避免超載或不當操作。起重作業前應根據負荷圖確認起重機臂長、角度及負載重量是否符合安全規範。

3.作業環境清理：確保作業區域內無障礙物或干擾因素，並保持足夠的安全距離，防止吊掛物碰撞周邊設施。

4.人員教育與訓練：確保操作人員取得相關證照，定期參加職業安全教育訓練，熟悉起重機操作及緊急應變程序。

5.定期檢查與維護：定期對起重機進行檢查與保養，包含液壓系統、鋼索、吊鉤及煞車系統等，確保設備性能正常。

6.天候與風速考量：在大雨、大風或惡劣天氣下避免進行起重作業，並時刻注意風速變化，必要時停止作業以確保安全。