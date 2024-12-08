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麻醉後血氧異常！女做「電波拉皮」突身亡　今相驗釐清死因

▲▼愛女到醫美診所做手術，麻醉造成血氧不穩送醫不治，母親難忍悲痛，派出所淚崩。(圖／記者邱中岳攝）

▲愛女到醫美診所麻醉後因血氧不穩送醫不治，母親難忍悲痛，派出所淚崩。(圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

桃園市1名女子，7日到北市中山區某間醫美診所打電波拉皮，卻在麻醉時出現血氧濃度異常，緊急送往馬偕醫院搶救仍不治，檢警排定今（8）日下午2點進行相驗。

警方調查，49歲邱姓女子7日下午前往北市南京東路上的一家連鎖醫美診所進行電波及肉毒療程，但麻醉後卻導致邱女血氧濃度不足，診所緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院仍然宣告不治。

警方也將負責接待邱女的醫美診所42歲的吳姓女顧問、負責邱女的吳姓主治醫師以及醫美診所的55歲的陳姓男主管等3人，一併帶回派出所偵訊，主治醫師表示，當時注射麻醉劑後，邱女血氧濃度不穩，緊急通知救護車送醫搶救。

▲▼北市女到醫美診所施作電波拉皮手術，麻醉造成血氧不穩送醫不治。(圖／記者邱中岳攝）

▲邱女到北市醫美診所施作電波拉皮等療程送醫不治，主治醫師（右2）到派出所製作筆錄。(圖／記者邱中岳攝）

家屬獲報後，立刻從苗栗北上製作筆錄，母親當場淚崩，不敢相信女兒就這樣走了，由於邱女在術前沒有告知家人，家人對此事一無所悉。家屬表示，邱女身體並沒有異樣，平時相當健康，且沒有服用藥物以及違禁品的狀況，知道有保險但對於內容並不清楚，原本計畫要去中國大陸發展，沒想到竟先發生憾事。

據悉，邱女近5年間的治療、看診都是由該名女醫師主治，女醫師表示，之前有做過類似療程，沒想到這次發生意外。檢警初步排定今下午2點在台北馬偕醫院進行相驗，釐清邱女死因。

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