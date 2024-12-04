澎湖釣魚落海！高雄醫學大學副校長鄭添祿送醫不治　校方回應了

▲高雄醫學大學副校長鄭添祿，3日清晨於望安鄉嶼坪後山海邊峭壁釣魚不慎落海，送醫宣告不治。（圖／記者陳洋翻攝、翻攝高雄醫學大學）

記者賴文萱、陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖縣望安鄉東嶼坪後山海邊峭壁，昨（3日）清晨6時許發生一起意外！一名家住高雄市的57歲鄭姓男釣客在該處釣魚時，因不明原因不慎墜海，緊急送醫搶救仍不治。而鄭姓男釣客的身分今（4日）證實為高雄醫學大學副校長鄭添祿。校方表示，校方會盡一切所能提供協助。

鄭添祿於望安鄉東嶼坪後山海邊峭壁釣魚時，因不明原因不慎墜海，民眾發現後，聯繫開船到現場救援，並趕緊通報相關單位，經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。





▲高雄醫學大學副校長鄭添祿 。（圖／翻攝高雄醫學大學）

望安分局指出，鄭添祿遺體送往馬公菊島福園，全案報請澎湖地檢署檢察官進行相驗事宜，以進一步釐清死因，另外，警方也將協助家屬辦理後續事宜。

高雄醫學大學指出，對於鄭副校長的離世，我們深感痛心與不捨。校方會盡一切所能提供協助。校方非常尊重家屬，目前不便回應，謝謝大家關心。鄭副校長是我校的講座教授，亦是新藥開發暨價創研究中心的執行長。作為高醫大第20屆「學術類」傑出校友，鄭副校長不僅是一位傑出的學者，更是一位在醫藥科技領域中卓越的領軍人物。他的貢獻不僅在學術界，亦在產業界獲得高度肯定，尤其是他領導開發的「抗體鎖」技術，成功提升抗體藥物對疾病的治療選擇性，顯著降低副作用，並創下台灣生技藥物技轉的紀錄，這一切都彰顯了他對醫藥科技創新的卓越貢獻。

高雄醫學大學表示，鄭副校長在學術上的卓越成就，將永遠銘刻在高醫的歷史中，我們會繼續延續他的精神，帶著敬意與感念，向前邁進。