女打電波拉皮亡！黃揚明起底光澤診所　負責人是超思蛋弊案被告

▲北市女到醫美診所施作電波拉皮手術，麻醉造成血氧不穩送醫不治。(圖／記者邱中岳攝）

記者劉人豪／台北報導

一名49歲邱姓女子到台北市中山區光澤醫美做「電波拉皮」，結果在麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治。診所今（9）日也發聲明回應，並提供相關必要資料，願以最大誠意協助家屬。對此，媒體人黃揚明指出，光澤的負責人王朝輝，剛好就是超思雞蛋進口案中，那個人頭公司亮采醫美的負責人。

根據警方調查，49歲邱姓女子7日下午前往北市南京東路上一家連鎖醫美診所，進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，術前進行麻醉後，卻導致邱女血氧濃度不足，緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院搶救後仍然宣告不治。

▲吳姓主治醫師（羽絨外套者）到派出所製作筆錄。(圖／記者邱中岳攝）

針對本次事件，診所表示，逝者的離世令家屬悲痛，我們深受震撼與痛惜，特此致以最沉痛的哀思，再次向家屬致上最悲慟的哀悼，並承諾會陪伴家屬處理後續相關事宜，同時也懇請社會大眾與媒體朋友，應尊重個人隱私，避免臆測或不實報導，以免對當事人及其家屬造成進一步傷害。

黃揚明指出，光澤診所官網醫師名單中有位王朝輝，曾出現在新聞報導中，當時是「光澤彤顏股份有限公司」董事，於2020年更名為「慶勝實業股份有限公司」，王朝輝也從公司董事成為公司負責人，而這位王朝輝剛好就是超思雞蛋進口案中，那個人頭公司亮采醫美的負責人。

台北地檢署偵辦2023年引發爭議的超思進口蛋弊案，經調閱相關公文、會議及進出口單據，認為全案涉及公務員圖利、承攬業者詐欺等罪，檢察官指揮調查局兵分14路搜索超思公司、亮采公司、農業部及中央畜產會等，日前約談陳姓、龔姓、吳姓3名公務員，以及秦姓等5名業者。