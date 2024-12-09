日本觀光巴士「雪地打滑翻覆」！　11乘客受傷送醫

記者王佩翊／編譯

日本岡山縣真庭市9日上午發生一起觀光巴士在雪地打滑翻覆事件，當時車上載有約40名乘客，其中有11人受傷被送往醫院接受治療，所幸全員皆有意識，並無生命危險。

根據《岡山香川新聞》報導，發生翻覆事故的觀光巴士9日上午從岡山縣美作市出發，準備前往島根縣安來市，怎知在途中行經岡山縣真庭市的市道時，疑似因為大雪打滑，直接翻覆。

根據調查，觀光巴士原先預計要走往山陰方向的高速公路，但是高速公路因為天氣問題停止通行，因此只能從真庭市的蒜山交流道下高速公路，並改走市道，沒想到因此發生意外。

事故現場為單側單線道的狹窄道路，巴士從1.5公尺寬的斜坡滑下後翻覆，警方初步判斷，是因為積雪導致車輛打滑。目前送傷的11名乘客都被送往醫院接受治療，所幸全員皆有意識，並無生命危險。