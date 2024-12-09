日本觀光巴士「雪地打滑翻覆」！　11乘客受傷送醫

記者王佩翊／編譯
日本岡山縣真庭市9日上午發生一起觀光巴士在雪地打滑翻覆事件，當時車上載有約40名乘客，其中有11人受傷被送往醫院接受治療，所幸全員皆有意識，並無生命危險。
根據《岡山香川新聞》報導，發生翻覆事故的觀光巴士9日上午從岡山縣美作市出發，準備前往島根縣安來市，怎知在途中行經岡山縣真庭市的市道時，疑似因為大雪打滑，直接翻覆。
【速報】真庭市蒜山で観光バス横転 １１人搬送し軽傷のもよう 美作市から島根県に向かう途中【岡山】続きは→https://t.co/VhFy09trcD pic.twitter.com/hRJ7wiKTmB— 岡山・香川ニュースOHK (@news_ohk) December 9, 2024
根據調查，觀光巴士原先預計要走往山陰方向的高速公路，但是高速公路因為天氣問題停止通行，因此只能從真庭市的蒜山交流道下高速公路，並改走市道，沒想到因此發生意外。
事故現場為單側單線道的狹窄道路，巴士從1.5公尺寬的斜坡滑下後翻覆，警方初步判斷，是因為積雪導致車輛打滑。目前送傷的11名乘客都被送往醫院接受治療，所幸全員皆有意識，並無生命危險。
岡山 真庭 観光バス横転11人搬送 いずれも意識あり 路面に積雪https://t.co/hzAz45pyFH #nhk_news— NHKニュース (@nhk_news) December 9, 2024
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