敘利亞變天　以色列「250次空襲」狂轟！摧毀最重要軍事據點

▲ 以色列空襲敘利亞軍事設施。（圖／翻攝X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

敘利亞阿塞德政權垮台後，以色列預告將加強打擊敘利亞境內先進武器庫，同時維持有限地面部隊駐守，目的是防範政權變天後可能的威脅。而戰爭觀察組織指出，以色列過去48小時內已對敘利亞機場、武器庫等目標進行250次空襲。

《法新社》報導，總部設於英國的的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）聲明指出，自阿塞德政府垮台以來，以色列已發動約250次空襲，「摧毀敘利亞最重要軍事基地」，過去48小時內攻擊目標包括機場與倉庫、飛行中隊、雷達、軍事信號站及多處武器與彈藥庫。

根據《路透》，以色列總理納坦雅胡9日深夜在者會上表示，正採取一切必要行動確保國家安全。儘管阿塞德垮台削弱以色列宿敵伊朗在該地區的影響力，但以蓋達組織（Al Qaeda）意識型態為根基的反叛武裝力量快速崛起，為以色列帶來風險。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）9日表示，軍方主要目標是摧毀敘利亞境內所有重型戰略武器，包括地對空飛彈、防空系統、地對地飛彈、巡弋飛彈、長程火箭及沿海飛彈。

以色列一名高級官員預告，未來幾天內空襲行動將持續下去；外交部長薩爾（Gideon Sa'ar）則稱，以色列無意干涉敘利亞內政，僅在乎保護本國公民安全，「這就是為什麼我們要攻擊戰略武器系統，例如剩餘的化學武器或遠程飛彈與火箭，以免它們落入極端分子手中。」