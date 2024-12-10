白宮：阿薩德垮台　凸顯俄羅斯和伊朗已經太弱

▲敘利亞總統阿薩德流亡俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國白宮9日表示，敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台，突顯了俄羅斯與伊朗實力遭到削弱的狀態，兩國「已無法提供該政權生存所需的支持」。

白宮副國家安全顧問費納（Jon Finer）接受CNN訪問時指出，「阿薩德的主要支持者，俄羅斯和伊朗，對這一事件完全措手不及，但這不只是失誤，也不是偶然。」費納表示，阿薩德政權已經「實質上成為俄羅斯與伊朗在敘利亞的一個合資企業，而這兩個合資夥伴都無法再提供政權生存所需的支持，這是該政權垮台的重要原因。」

費納補充道，「這不是伊朗去年在中東遭受的第一個挫敗。」他指出，包括哈瑪斯（Hamas）及真主黨（Hezbollah）在內的伊朗盟友均遭受重創，且伊朗試圖以彈道飛彈襲擊以色列的行動也大多失敗。

「這不是伊朗的強盛時刻，其影響後果如何，我留給其他人評估」，費納強調，這是美國及其夥伴在過去一年努力的成果，讓局勢發展到這一階段。

針對俄羅斯，費納提到，俄烏戰爭已經「清楚地表明了俄羅斯能成為其他國家什麼樣的安全夥伴」。他認為，這場戰爭不僅削弱了俄羅斯在國際上的影響力，也讓其在提供國際安全支持方面的能力遭到質疑。