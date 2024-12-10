敘利亞極惡監獄「人類屠宰場」逼親人互虐　反抗軍砸牆救黑牢囚犯

記者趙蔡州／綜合報導

敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革，推翻阿薩德家族的多年鐵腕統治。在大馬士革淪陷後，反抗軍火速趕往被稱為「人類屠宰場」的賽德納亞監獄（Sednaya Prison）救援囚犯，這裡囚禁的大多是反抗阿薩德政權的異議人士，反抗軍目前仍在積極進行搜救，相關影片也在網路上曝光。

▲反抗軍人員正在砸牆、挖地板搜救搶命。（圖／翻攝自X）

綜合外媒報導，敘利亞境內各地至少有超過27個阿薩德家族管理的監獄，這些監獄通常被用以囚禁反抗阿薩德政權的異議人士，其中賽德納亞監獄又以酷刑、大規模處決而臭名昭著，外號「人類屠宰場」（Human Slaughterhouse），亦被視為是阿薩德政權鎮壓人民的象徵。

敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革，立刻趕到賽德納亞監獄救援囚犯，網路上曝光的影片可看見，賽德納亞監獄除了正常的牢房外，還有許多隱藏在密道中、牆壁後面的秘密地牢，許多反抗軍人員跟趕到監獄尋找親人的敘利亞人拿著工具不斷破壞牆壁或地面，希望能將被關押在地牢的囚犯全數救出。

Searching the secret dungeons of Sednaya Prison. https://t.co/qR9xZiQbfD pic.twitter.com/mmaciefeD7 — Çağatay Cebe (@Mucagcebe) December 8, 2024

儘管已有數千人被從監獄救出，反抗軍仍相信有數千人被關在秘密地牢中，這些地牢位置隱密，除了破壞牆壁進入外，只能透過複雜的地道進入，且部分樓層還被電子密碼鎖上鎖，在阿薩德政權瓦解後，監獄失去管理人員，加上牢房大多不通風，為了避免囚犯被餓死或窒息，反抗軍仍在搶時間積極救援。

國際特赦組織（Amnesty International）以前就曾曝光賽德納亞監獄極度不人道的待遇，像是有許多囚犯遭管理人員實施酷刑，包含毆打、性侵、斬首、強暴、焚燒等，或停止供應食物、水及藥物，導致囚犯不堪虐待慘死在獄中，死後被集體運往大型墳場掩埋。

一名倖存者舒格雷（Omar al-Shogre）8日受訪時表示，他被囚禁在賽德納亞監獄3年，每天的感受就是痛苦與絕望，「獄卒還強迫我的堂兄折磨我，也強迫我折磨他，如果我們不聽話，就會遭到處決」。

非營利組織敘利亞人權網絡（Syrian Network for Human Rights）表示，他們自2011年敘利亞內戰後開始統計，截至今年8月至少有超過13萬人遭阿薩德政權任意逮捕和拘留。