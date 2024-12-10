敘利亞總理「會見反抗軍領袖」　同意移交政權

▲敘利亞反抗軍聯盟「沙姆解放組織」（HTS）領袖喬拉尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

即將卸任的敘利亞總理賈拉里（Mohammed al-Jalali）證實，他已同意將政權移交給反抗軍領導的「救世政府」。反抗軍「沙姆解放組織」也表示，其領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）已會見了賈拉里，商討政權移交的相關事宜。

根據《路透社》報導，賈拉里9日接受訪問時表示，他已同意將政權移交給位於敘利亞西北反抗軍控制地區的「救世政府」（Salvation Government），而權力移交可能需要花費數天完成。

反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，簡稱HTS）從2019年以來一直掌控敘國西北部伊德利布省（Idlib）廣大地區，並在當地成立救世政府。

HTS透過社群平台Telegram發布聲明表示，領袖喬拉尼會見了賈拉里，雙方協調政權移交，保證為敘利亞人民提供服務，喬拉尼也承諾將重建敘利亞。

從曝光的一段影片顯示，救世政府領導人巴席爾（Mohammed Bashir）也參與了這場會議；巴席爾一直被認為是阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後的過渡政府中，最有可能出任總理的人選。

《路透社》報導指出，目前歐洲國家已暫停審批敘利亞人的庇護申請，等待大馬士革局勢的進一步明朗化，包括伊朗在內的區域政府也紛紛與反抗建立新聯繫；有官員透露，卡達已與HTS建立接觸，並計劃於10日與巴席爾進行會談。