阿薩德豪宅「逃亡地道」影片曝光！路寬到卡車也能過　還有客廳臥室

Massive tunnel complex beneath Maher Assad's mansion, wide enough for trucks carrying Captagon and gold to drive through. pic.twitter.com/q7lmlLOfqi — Akıncı (@YavuzSelim23_1) December 8, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

敘利亞反抗軍8日攻入首都大馬士革，推翻了總統巴沙爾．阿薩德（Bashar al-Assad，又譯阿塞德）多年統治。網路上曝光的影片顯示，大馬士革淪陷時，有反抗軍人士前往阿薩德家族的豪宅搜索，意外發現豪宅底下竟有龐大的地道系統，路寬到可以容納卡車通過。

根據《每日郵報》報導，反抗軍日前進攻大馬士革，有反抗軍攻入總統阿薩德的弟弟、敘利亞2號人物馬歇爾．阿薩德的豪宅，發現內部空間巨大、房間非常多且裝修豪華，接著在一處走道發現了一個非常突兀的螺旋樓梯，而下面竟然是一個巨大的逃生地道系統。

▲阿薩德家族豪宅地底竟建有龐大的地道系統。（圖／翻攝自X）

曝光的影片可以看見，拍攝者順著螺旋樓梯走下樓，接著出現的是2扇防爆門，通過後又一個配有軌道運輸裝置的樓梯，繼續下樓就會看見巨大的逃生地道，地道的路寬到可以容納卡車通過，還設置了大量照明裝置，而且途中還有數條岔路及金屬門。

影片發布者說，馬歇爾．阿薩德豪宅地底的地道系統寬到可以讓運載喀布敦（Captagon，一種消遣性藥物）和黃金的卡車通過。也有反抗軍消息人士表示，地道中還設置有通風設備、客廳、臥室等，並更綿延了數公里，顯示了阿薩德家族究竟有多腐敗，在這個飽受戰亂的國家中竟還能過上如此奢侈的生活。

報導指出，馬歇爾．阿薩德是被推翻的敘利亞總統巴沙爾．阿薩德的弟弟，以冷酷無情而聞名，擔任敘利亞共和國衛隊司令、第四裝甲師師長，被認為是敘利亞僅次於巴沙爾的第2位最有權勢的人物，不過在大馬士革淪陷後，疑似已經跟著哥哥一起飛往俄羅斯接受庇護。