韓國務總理也慘了！最大在野黨擬發動「國會彈劾」：他曾參與叛亂

▲ 南韓國務總理韓悳洙。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日萬間緊急發布戒嚴、派遣軍隊強闖國會。然而依照憲法規定，總統頒布戒嚴以前，不僅在程序上得經過國務總理，更須召開國務會議，因此在野黨認為，國務總理韓悳洙可能也涉嫌加入宣布戒嚴的決策過程。對此，南韓最大在野黨共同民主黨表示，未來不排除針對韓悳洙發動彈劾案。

根據韓媒《News1》，南韓共同民主黨發言人黃靖雅今（9）日上午在國會召開非常最高委員會時，向現場記者透露，未來將會針對國務總理韓悳洙涉嫌內亂罪的部分，向高位公職者犯罪搜查處（公搜處）提出舉發，並在之後透過國會發動彈劾程序。

黃靖雅表示，「針對涉嫌內亂罪的特檢搜查對象，其名單包括國務總理韓悳洙，因為戒嚴令在程序上必須經過國務總理才能發動。在審議是否實施戒嚴的國務會議上，據外界所知，韓總理是有出席的。目前已確定，韓悳洙（此舉）是在協助進行非法行為。」

▲南韓國務總理韓悳洙、國民力量黨代表韓東勳8日召開記者會。（圖／達志影像）

共同民主黨首席發言人趙承來也表示，「針對韓悳洙總理涉及的內亂相關事態，可以透過彈劾、刑事處罰等兩種方式向其問責。目前將會在完成準備工作後，即刻向公搜處提出舉發。雖然的確已針對韓總理的彈劾訴追案進行實務上的準備，但是否提出彈劾案，仍在充分檢討中。在完成充分協商後，將會儘快在是否發動彈劾韓悳洙上得出結論。」

黃靖雅透露，韓悳洙被視為內亂罪的主謀，因此一旦有證據能夠明顯指出韓悳洙涉及違憲、違法行為，將會成為遭到彈劾的對象。

另外，黃靖雅等共同民主黨人士也向公搜處呼籲，應立刻限制尹錫悅出境、凍結尹錫悅與金建希夫婦的銀行帳號、徹底實施逮捕與扣押搜索。

據悉，執政黨國民力量黨代表韓東勳、國務總理韓悳洙昨（8）日上午緊急召開記者會，表示在呼籲尹錫悅退居幕後、儘速下台之前，執政黨將與韓悳洙合作穩定政局與民生經濟，試圖推動以韓悳洙、韓東勳為主的「雙韓體制」，韓悳洙甚至再度呼籲共同民主黨在國會通過預算，此舉被共同民主黨等在野勢力視為非法、違憲，認為缺乏法理基礎與民意共識。