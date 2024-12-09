酸賴清德無視下屬胡搞瞎搞　張啓楷：盲目挺戒嚴的民進黨仍不道歉

▲民眾黨立委張啓楷。（資料圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

南韓總統尹錫悅因「戒嚴風暴」民怨四起，儘管道歉後暫時逃過彈劾，但南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳8日宣布，尹錫悅辭職前，不會再參與包括外交在內的國家事務，形同廢除總統職權。民眾黨立委張啓楷9日痛批，對照日前發出「挺南韓戒嚴」等荒謬言論的立院民進黨團，嚴重傷害台灣形象，至今卻未道歉，「連道歉都不會，怎麼民主進步？」

張啓楷9日上午於臉書發文表示，「南韓民意廢了尹錫悅總統職權，台灣盲目挺戒嚴的民進黨中央仍不道歉？」雖然7日的彈劾尹錫悅表決中，執政黨國民力量大部分議員離席拒投，票數未達法案通過門檻而不成立，但南韓執政黨仍然宣布，限制尹錫悅下台前不參與內政、外交等所有政務，簡言之，南韓執政黨清楚知道事態嚴重、民意沸騰，直接廢了尹錫悅職權。

張啓楷提及，對照立院民進黨團日前發出「挺南韓戒嚴」，號稱尹錫悅「發動戒嚴是為守護自由憲政體制」荒謬言論，看在台灣人民及南韓人民格外諷刺，南韓民眾直接評論挺戒嚴的民進黨是「噁心的蟾蜍」，南韓、日本等國際多家媒體報導此言論，嚴重傷害台灣形象，民進黨至今卻未道歉。

張啓楷指出，7日身兼民進黨主席的總統賴清德，還大張旗鼓出席「2024年世界人權日典禮」，大談要記取教訓、避免重演錯誤歷史，如今對於民進黨底下的人胡搞瞎搞卻視而不見，連反省、道歉提都沒有提，真的能守護台灣的自由、民主、人權及法治嗎？

張啓楷說，當年台灣戒嚴時代，人民如何被壓抑、被傷害、黨外民主先進對抗威權體制，才能造就台灣現在的民主成果，現在民進黨仍扛著號稱「民主進步」大旗，卻「吹捧他國戒嚴是為守護自由憲政體制」，至今卻連道歉都不願意，明顯有愧於台灣的民主先賢先烈，「千錯萬錯都不是民進黨的錯？連道歉都不會怎麼民主進步？」