尹錫悅4月起策劃戒嚴？特戰部隊上校曝「作戰秘辛」：要求封鎖國會

▲南韓陸軍特戰司令部轄下707特殊任務團團長金賢泰9日出面道歉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴令、指示軍隊強闖國會。對此，陸軍特戰司令部707特殊任務團團長金賢泰（音譯）上校，今（9）日上午出面召開記者會，透露接獲長官指令「拉下國會議員」、封鎖國會的經過，他表示其實相關訓練從4、5月就已經開始實施，且戒嚴當天並沒有聽到與北韓相關的指令。

根據《韓聯社》，南韓陸軍特戰司令部707特殊任務團，其別稱為「白虎部隊」，平常負責執行斬首與反恐任務，是重要的精銳部隊之一。該團團長金賢泰9日上午抵達首爾市龍山區，在總統辦公室與國防部大樓對面的戰爭紀念館召開記者會，對於參與作戰任務的隊員恐將被以「涉嫌內亂罪」送辦，他感到相當抱歉。

金賢泰並沒有戴上口罩、太陽眼鏡，直接對著鏡頭向大眾露面，制服胸前繡上的名牌清楚寫上自己的姓名。他透露，戒嚴當晚他從上級接獲「封鎖國會議事堂、國會議員會館等2棟建築物」的指令，由於不熟悉建築物整體結構，因此只好打開地圖與導航程式TMAP進行確認。

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

金賢泰表示，當時計畫在進入國會議事堂後，從室內將們封鎖，甚至還指示隊員們破窗，「大概每間隔1、2分鐘，接到來自（特戰司令官郭種根）的電話，內容大概是『絕對不能讓進入議事堂裡面的國會議員超過150人，有辦法把他們拉下來嗎？』。」

金賢泰回憶上級長官開始提到國會議員人數的具體時間點，大概是4日凌晨0時至0時30分，「他們似乎擔心國會議員們會通過議案解除戒嚴。（司令官）不斷表示，『議員人數一直增加，不能讓他們超過150人，你們進入國會了嗎』；那時我回道，『很難進入國會』。」

對於詳細提到「150名國會議員」的相關指令，金賢泰表示，「似乎是前國防部長金龍顯所下達的指示。」

尹錫悅就言當晚在電視演說中，提到與北韓（朝鮮）相關的內容。然而，金賢泰回憶，早從執行作戰任務前，就沒有聽過和北韓相關的話語，只有聽到「趕快封鎖國會」的命令。

▲▼南韓戒嚴軍派黑鷹直升機降落在國會操場，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

金賢泰也表示，當時一架黑鷹直升機由8名隊員搭乘，8人所攜帶的武器與實彈被統合管理，平均每人獲得5.56mm子彈10枚、9mm子彈10枚，而木箱裡則是裝有空包彈與練習用手榴彈。

金賢泰坦承，其實他對宣布戒嚴沒有任何概念，因此不知道在戒嚴宣布的狀態下必須確保國會能夠正常活動，「我對阻止我們進入國會的關係人士表示，『我們是接獲戒嚴司令部的指示』，只能要求他們去找戒嚴司令部抗議。」

而尹錫悅政府究竟從何時開始策劃實施戒嚴？金賢泰則透露，「我記得，其實早在今年4到5月，就首次實施直升機降落在漢江鷺得島（汝矣島國會附近）的相關訓練。」

金賢泰也表示，司令官在戒嚴發布前就透露，「最近北韓將會針對首爾發動挑釁行動，型態類似空飄穢物氣球」，而司令官也提議在戒嚴當天實施回應北韓挑釁的相關訓練。