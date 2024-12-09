國民黨怕民進黨戒嚴！　朱立倫力挺許宇甄提案修《戒嚴法》

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

南韓總統尹錫悅日前突襲宣布戒嚴又解嚴，引發海內外騷動，後續效應也持續延燒，國民黨立委許宇甄提案修《戒嚴法》，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，嚴防總統濫權抓政敵。國民黨主席朱立倫今（9日）受訪時高喊支持，同時呼籲民進黨，如果真正的為台灣的民主，也應該共同來支持。

許宇甄今天指出，因為擔心民進黨真的想戒嚴，檢視現行《戒嚴法》規定後發現，該法自民國37年4月修正後就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需要修改，因而提出修法

許宇甄表示，若依現行《戒嚴法》第一條第二款規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立法院追認，換句話說，這一個月會成為總統濫權的空窗期，總統能從容部署，也能抓捕政敵。

許宇甄說，因此自己提出「戒嚴法第一條條文修正草案」，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，並規定若遇上立法院休會，應即刻召開臨時會處理。

朱立倫今出席「新竹縣130週年黨慶活動」，被媒體問及民進黨發布挺戒嚴文到現在仍不致歉？朱立倫批，全世界到目前為止，還是只有一個政黨是附和韓國戒嚴，而且是讓世界媒體都報導，他們是挺戒嚴的，就是民主進步黨，民進黨到現在還不道歉，這是讓所有的國人感到丟臉，而且非常疑慮。

朱立倫也認為，立法院應該要檢討一下現在的戒嚴法令，現在的《戒嚴法》有一個月的空白期、空窗期，等於是一個月後，才讓立法院來追認。

朱立倫強調，從韓國個案經驗中發覺，的確要在最快的時間由國會來確認，所以24小時內由國會來同意，這是應該要修正的，我們也希望呼籲民進黨的朋友們，如果真正的為台灣的民主，應該共同來支持。

不過據了解，藍營人士坦言，這個會期能過的法案有限，《戒嚴法》修法難以被排入優先法案之中。

