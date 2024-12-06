快訊／朝野選罷法衝突多位綠委掛彩　吳思瑤痛哭落淚：心疼黨團同仁

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（6日）召開院會，國民黨團突襲變更議程，將《選罷法》修嚴排入今日討論事項第一案，力拼今日二三讀，引爆朝野衝突，多位綠委因此掛彩。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時痛哭落淚，並表示，面對再多不合理磨難還是要堅強以對，心疼黨團同仁受傷了，台灣民主不能受傷，今天國民黨團用變更議程方式，把選罷法做為討論事項第一案，跟自己早上受訪時講的，希望運動部能凝聚不同世代，這樣的民生法案可以成為第一案，萬萬沒想到，國民黨把還在協商中的選罷法放到今天，要硬幹通過、引發衝突。

吳思瑤指出，剛剛聽國民黨委員發言心很痛，長期打人喊救人，民進黨團譴責用臨時變更議程方式硬幹通過選罷法，民進黨團絕對會奮力一戰，別小看藍白聯手摧毀民主意志，也不要小看民進黨團奮力拚搏、守護台灣的戰鬥力。

掛彩的綠委林月琴指出，他們變更議程要惡修選罷法，自己只是站在賴瑞隆旁邊，被陳玉珍用力甩下去、再補踹一腳，陳玉珍還一直嗆沒有能力就不要上台。國民黨才是最暴力的政黨。林月琴受訪同時，陳玉珍則在一旁一直大喊，干擾訪問。

而被藍委推開撞到血流如注的綠委王美惠則表示，本來總幹事說今天沒有要幹嘛，和平處理法案，自己也穿西裝來，但院會一半就不對勁，為什麼國民黨立委都站在主席台附近，自己察覺不對就衝上去，他們一個廖委員把我拉下來，手段太粗魯，自己不是因為傷難過，今天國會演變成想過的法案都不能討論，真的要鴨霸成這樣？自己受傷不覺得怎樣，但一定為了國家堅守立場。

民進黨團書記長蔡易餘表示，今天立法院議事攻防，民進黨團秉持朝野協商默契，目前沒有要處理這高度爭議性法案，以民生法案優先，自己跟王義川也一大清早就排隊遞案，預測到國民黨可能延續上個禮拜原住民組織法修法，所以今天登記發言，希望把立場說清楚，是來講道理，沒想到國民黨團遞案把選罷法提案加嚴要二三讀，這條因為意見無法整合，韓國瑜也說再討論，結果國民黨還要蠻幹，也早就部署在主席台附近，所以大家才衝到第一線。