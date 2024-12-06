直擊／綠營兵分三路搶占主席台　朝野衝突藍委高喊：戒嚴是保護台灣！

▲綠委成功達陣占領主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（6日）召開院會，國民黨團提變更議程，將《選罷法》修嚴排入今日討論事項第一案，力拼今日二三讀。不過，處理變更議程時，數位民進黨立委就「攻其不備」，趁守在後門的藍委林沛祥一個恍神，綠委賴瑞隆、邱志偉帶頭，拉開後門突破重重防線、搶佔主席台，眾藍委一時難以排除，因場面混亂，立法院長韓國瑜宣布休息10分鐘，至今仍未回歸主持院會。衝突過程中，藍委鄭天財一句「戒嚴是為了保護台灣！」引起現場一陣譁然。

國民黨今日上午將連署加嚴版本排入討論事項第一案，希望可以二三讀，民進黨團得知後就開始抗議，在韓國瑜進行變更議程表決時，民進黨立委就看準時機，由賴瑞隆、邱志偉帶頭，從主席台後方大門闖入，直接佔領主席台，藍綠委隨即皆往主席台衝並互嗆。

院會現場一片混亂，綠委王美惠第一個掛彩，與藍委推擠後撞到桌角，一時手腕擦傷濺血，醫師背景的綠委王正旭緊急包紮處理。綠委們從三方突圍，主席台兩側的進攻被身形剽悍、特種部隊出身的藍委游顥攔下，但守在後門的林沛祥一時恍神，綠委賴瑞隆、邱志偉、李坤城帶頭，成功搶佔主席台。

議場四處零星衝突不斷，綠委莊瑞雄、藍委吳宗憲、陳玉珍都因推擠衝突上了火氣，互罵要單挑。藍委羅廷瑋僅在一旁喊「要打去練舞室打。」

現場藍綠互相喊話，藍營要求賴清德為綠黨團小編戒嚴說道歉，綠營則批評國民黨才是戒嚴黨，此時藍委鄭天財語出驚人「戒嚴是為了保護台灣！」引起現場一陣譁然，鄭天財引起綠委圍剿，鄭則怒推一旁的綠委邱議瑩，再引起現場另一波衝突。

而場外民團經民連表示，經民連及公民陣線即刻至群賢樓採取抗議行動，若後續進入二三讀，抗議行動將前往立法院正門。