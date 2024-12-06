快訊／民進黨杯葛成功　院會停擺64分鐘後韓國瑜宣告散會

▲院會現場一片混亂。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（6日）召開院會，國民黨團提變更議程，將《選罷法》修嚴排入今日討論事項第一案，想力拼今日二三讀。不過，處理變更議程時，數位民進黨立委「攻其不備」，趁守在後門的藍委林沛祥一個恍神，綠委賴瑞隆、邱志偉帶頭，拉開後門突破重重防線、搶佔主席台，眾藍委一時難以排除，因場面混亂，立法院長韓國瑜宣布休息10分鐘，並與朝野黨團在後台商議，但在院會停擺64分鐘後，韓國瑜回到主席台宣布散會。

國民黨今日上午將連署加嚴版本排入討論事項第一案，希望可以二三讀，民進黨團得知後就開始抗議，在韓國瑜進行變更議程表決時，民進黨立委就看準時機，由賴瑞隆、邱志偉帶頭，從主席台後方大門闖入，直接佔領主席台，藍綠委隨即衝往主席台並互嗆。

院會現場一片混亂，綠委王美惠第一個掛彩，與藍委推擠後撞到桌角，一時手腕擦傷濺血，醫師背景的綠委王正旭緊急包紮處理。綠委們從三方突圍，主席台兩側的進攻被身形剽悍、特種部隊出身的藍委游顥攔下，但守在後門的林沛祥一時恍神，綠委賴瑞隆、邱志偉、李坤城帶頭，成功搶佔主席台。

韓國瑜隨即宣布休息，而在稍早11點59分，院會停擺64分鐘後，韓國瑜與朝野黨團達成協議，並回到主席台，韓國瑜宣告，相關提案另定期處理，本次會議進行到此為止，現在散會。