藍營院會舉「賴清德挺戒嚴」　綠批混淆視聽：國民黨應停止相關造謠

▲國民黨團立委在議場高喊：民進黨挺戒嚴、賴清德要道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（6日）召開院會，國民黨團突襲變更議程，將《選罷法》修嚴排入今日討論事項第一案，引爆朝野衝突，多位綠委因此掛彩。對此，民進黨回應，國民黨高舉「賴清德挺戒嚴」、「民進黨挺戒嚴」等不實指控的手舉牌，實為混淆視聽，甚至是在誤導民眾認知，以掩護他們在選罷法上要剝奪人民基本權利的真相。

民進黨發言人戴瑋姍表示，就在國民黨立委於議場進行造謠行為的同時，正好總統賴清德於帛琉與出訪媒體正舉行茶敘記者會，賴總統明確的表示：「過去威權錯誤不能重蹈覆轍，民主台灣絕對不能，也絕對不會走回頭路，民主得來不易，已經成為台灣人的DNA，唯有團結才能守護國家，團結一致，守護民主，才是未來台灣要繼續走的正確方向。」

戴瑋姍指出，台灣過去在國民黨威權統治下歷經長達38年的戒嚴時期，是在多少民主前輩的爭取與努力之下，才讓台灣解除戒嚴開啟民主改革的道路，如今，民主早已經是台灣根深蒂固的基本價值，而今天的國民黨卻是在用過去的歷史教訓，甚至是許多威權時期遭受打壓的傷痛，作為朝野鬥爭的工具，企圖混淆視聽，以掩護他們在選罷法上要剝奪人民基本權利的真相。

戴瑋姍也表示，不僅如此，國民黨立委甚至在過程中使用暴力，讓本黨委員受到傷害。針對國民黨立院黨團今天的作為，民進黨表達深切的遺憾與無法認同，呼籲國民黨停止相關造謠，並向暴力受害的委員道歉，還給台灣一個理性與非暴力的國會，讓台灣的民主能順利與安穩的繼續向前走。