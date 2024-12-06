藍欲闖《選罷法》綠不滿衝主席台　傅崐萁：最後一次容忍民進黨

▲立法院院會朝野在主席台爆發衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

今日立法院會，因國民黨立院黨團提變更議程，將《選罷法》修正草案，排入討論事項第一案，朝野爆發推擠衝突。國民黨團事後舉行記者會，總召傅崐萁怒轟，國民黨的忍耐是有限的，「這是最後一次我們容忍民進黨」。

國民黨團針對《選罷法》共有兩項提案，一個是連署加嚴版本，目前已歷經完整協商程序且過冷凍期；另一個則是罷免票數必須大於當初當選票數的「+1版本」，目前此版本還在委員會審查中。

民進黨得知國民黨變更議程後，在韓國瑜還在進行其他案表決時，民進黨立委賴瑞隆、邱志偉等人，看準時機，從主席台後方的門闖入，直接佔領主席台，藍綠委隨即皆往主席台衝，藍綠呈現僵持互嗆。

院會散會後，國民黨團召開記者會，傅崐萁說，今天立法院再次蒙羞，當進行民主議事，民進黨竟從議場後方衝上主席台，箝制韓國瑜，導致無法繼續主持會議。有哪個國家的國會，可以箝制國會主席？民進黨不只向全世界表示挺南韓戒嚴，丟盡台灣人的臉，今天再次踐踏台灣國會尊嚴，以脅迫方式，不讓國會進行民主會議。

傅崐萁表示，民進黨大言不慚，議事要經過民進黨同意，不然就要暴力相向。立委廖先翔被當場抓破臉，還有幾位藍委扭傷。民進黨用這種卑劣、流氓手段暴力對付國民黨，這是民進黨暴力本質，請國人看清楚民進黨真面目。

傅崐萁強調，國民黨的忍耐是有限的，畢竟代表全國國人民意、尊嚴，「這是最後一次我們容忍民進黨」，人民不再容忍民進黨。民進黨用暴力手段毀掉國會議事殿堂，把臉丟到全世界，南韓人民抗議民進黨，贊成戒嚴的民進黨何時要跟南韓人民、全國人民道歉？

至於下周二立法院會是否繼續處理選罷法修法，傅崐萁說，國民黨一切按照民主程序，按照國會規則進行。



