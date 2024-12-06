快訊／不滿綠杯葛　傅崐萁抓狂飆罵綠委、議事人員：全世界ＸＸ丟臉

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（6日）召開院會，國民黨團提變更議程，將《選罷法》修嚴排入今日討論事項第一案，力拼今日二三讀。不過，處理變更議程時，綠委拉開後門突破重重防線、搶佔主席台，因場面混亂，立法院長韓國瑜宣布休息10分鐘，並與朝野黨團在後台商議，院會停擺64分鐘後，韓國瑜宣布散會。而在後方休息室中，國民黨團總召傅崐萁爆粗口飆罵綠黨團幹事長吳思瑤、綠委蔡其昌、議事人員「全世界ＸＸ丟臉」，韓國瑜試圖緩頰未果。

在朝野商議完後，傅崐萁與民進黨團幹事長吳思瑤起口角，傅崐萁爆粗口痛批，在那邊喊流血，是誰衝突啊！就是你們在亂搞，全世界國會沒有這麼丟臉的，為什麼國會不能開會？「你什麼態度啊！下流，讓全部人不能開會，搞什麼東西，全世界ＸＸ丟臉，為什麼不能開會！」

而綠委蔡其昌在一旁跟立法院秘書長周萬來討論，卻也被波及，傅崐萁不斷飆罵，「你什麼態度啊！」韓國瑜夾在中間不斷勸說冷靜，可惜效果不好，傅崐萁仍不斷念念有詞，吳思瑤則質疑，傅崐萁到底大聲什麼？

傅崐萁也飆罵議事人員，痛批議事人員「搞什麼東西，叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？民進黨偷偷摸摸進來、見不得人，當小偷，只有民進黨會幹這種事情。」

在一陣口角衝突後，韓國瑜回到議場主席台宣告，相關提案另定期處理，本次會議進行到此為止，現在散會。

▼傅崐萁飆罵議事人員。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▼朝野衝突。（圖／記者屠惠剛攝）