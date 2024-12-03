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英特爾董事會逼宮！　外媒曝：基辛格被迫「退休、解職」二選一

▲▼英特爾宣布執行長基辛格（Pat Gelsinger）退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲英特爾宣布執行長基辛格（Pat Gelsinger）退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美系半導體大廠英特爾2日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）在經歷了40 多年的傑出職業生涯後從公司退休，並辭去董事會職務。如今有內部消息人士指出，基辛格並非自願退休，而是被董事會逼宮後被迫從「退休」和「被解職」兩個選項中擇一。

綜合外媒報導，知情人士透露，在上週的董事會中，董事認為基辛格耗費過多資金、野心勃勃的改革計劃成效不彰，進展速度也不夠快，因此要求他在「退休」和「被解職」兩個選項中擇一，而他最終選擇退休。

成立於1968年的英特爾曾是矽谷晶片領域全球霸主，但如今的市值卻不到輝達（Nvidia）的三十分之一。基辛格自2021年接掌以來，也未能帶領公司渡過難關。

《路透社》報導指出，基辛格接手時，英特爾已經面臨重重挑戰，而他的作為加劇了困境；基辛格為主要客戶制定了過於遠大的製造和AI技術目標，但最終失去了或取消了不少合約，且未能兌現承諾。

投資顧問公司Carson Group首席市場策略師德里克（Ryan Detrick）表示，「在他（基辛格）任內，股價跌了超過60%，所以這樣的結果不應該令人意外。公司需要新的領導層來扭轉局勢，他的大多數重大戰略決策都可能被重新審視，包括專注於成為代工廠的計劃。」

英特爾在聲明中表示，在尋找執行長一職的繼任者期間，財務長辛斯納（David Zinsner）、產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）將擔任臨時共同執行長。

董事會獨立主席耶里（Frank Yeary）在聲明中表示，「儘管我們在重拾製造競爭力和打造世界級晶圓代工能力方面取得了顯著進展，但仍有許多工作要做，我們將繼續致力於重建投資者信心。」

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