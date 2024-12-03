趕在川普上任前！　布林肯證實：美國再向烏克蘭提供240億軍援

▲烏克蘭軍人在訓練場進行軍事演習。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯2日表示，美國將向烏克蘭提供總價值7.25億美元（約新台幣239億元）的包裹軍援，包含飛彈、彈藥和反步兵地雷等，作為拜登（Joe Biden）即將卸任前的援助計畫，用以加強烏克蘭軍隊在與俄羅斯交戰的能力。

根據《路透社》報導，布林肯（Antony Blinken）在聲明中提到，援助中將包括刺針飛彈（Stinger missiles）、高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士）的彈藥、無人機及地雷等裝備。

先前報導指出，拜登政府計劃提供的大部分軍援為反坦克武器，旨在抵擋俄羅斯的攻擊部隊。布林肯指出，「美國與超過50個國家團結一致，確保烏克蘭擁有抵禦俄羅斯侵略所需的能力。」

這批武器援助中還包括美國數十年來首次出口的地雷。地雷的使用一直備受爭議，因為可能對平民造成傷害。儘管全球已有超過160個國家簽署了禁止地雷條約，但自俄羅斯於2022年全面入侵以來，烏克蘭一直要求提供地雷，而俄軍已在前線使用這類武器。

這次提供的地雷為「非永久性地雷」，其供電系統只能短期運作，之後會失去殺傷能力，與傳統地雷不同，這些地雷不會對平民構成長期威脅。

本次的援助規模與拜登近期利用「總統撥款權」（PDA）提供的援助金額相比有了大幅提升。PDA允許美國在緊急情況下從現有的武器庫中調撥裝備支援盟友，近期PDA的援助金額通常在1.25億到2.5億美元之間。

根據估計，拜登手中仍有約40億到50億美元的PDA授權。

由於共和黨籍總統當選人川普（Donald Trump）曾批評拜登對基輔的支持規模過大，因此他上任後很可能會改變美國對烏克蘭的策略，因此拜登政府預計在於明年1月20日川普上任前，會將PDA援助金額會用於烏克蘭。