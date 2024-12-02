「勝投王」張奕到彰化秀傳！最期待與大谷翔平對決　醫護嗨翻

記者唐詠絮／彰化報導



中華隊奪下世界冠軍，投手張奕以21.2局無失分成為勝投王，今(2日)下午秀傳醫療體系醫院舉辦「勝投王張奕見面簽名會」，張奕妹妹陪同參加，現場由副總裁廖國超代表頒贈獎勵金，張奕也在活動中分享國際賽場上的心路歷程與經驗，強調現在需要好好睡覺休息，並期待未來經典賽事時能與全世界、宇宙最強的選手大谷翔平對決。

▲勝投王張奕與妹妹到彰化秀傳醫院。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

為了向張奕這位台灣之光致敬，今天下午2點秀傳醫療體系行銷總監黃柏文特邀、並由廖國超副總裁代表頒贈獎勵金。參加活動的50多名員工都說，能親眼目睹勝投王的風采，共同分享這場國際賽事的感動，非常感謝院方的安排。

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▲勝投王張奕與彰化秀傳醫院醫護人員合照。

張奕接受媒體訪問時透露自己「剛回台灣時，有半年沒有薪水，1個月花不到5000元，只能半夜落淚」，對此他指出，當時只想到「活在喜歡的棒球裡、訓練、選秀等待當天的到來」。

若台灣有更好的機會，會回到日本？張奕說「我已經滿30歲」，能在職場上打多久他自己也沒辦法控制，所以會更珍惜每一次的機會，若有機會回日本打球，也是要看合約及家裡因素，不會做很大的選擇，目前就是把每天的該做的做好，時間到了自然就會有答案出來。

▲勝投王張奕到彰化秀傳醫院。

張奕說，運動健康是很重要的事，丟球需要用全身的力量去運作，身體各部分都重要，他去年肩膀受過傷，很珍惜現在投球的過程，也在受傷過程中，學習更多的治療與訓練，來強化自己的身體機能，至今都還在維持中，目前最需要「好好的睡覺」。

至於經典賽會不會很想再上場投球，張奕語帶保留的說，「當然會」，但現在的身體狀況就是很疲勞，需要時間「關機自己」做恢復，但可以確定的是教練團是一樣的，但選手就不一定。

台灣如果晉級經典賽，未來2027年將有可能與日本分在同一組，預賽時將有可能對上大谷翔平，是否會很期待？張奕說「這是每位選手的夢想與期待」，大谷翔平應該是全世界、宇宙最強的選手，能跟他做對決，這是每位選手最大的期望。