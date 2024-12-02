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台中警沒拘票進校園帶走小六生　律師砲轟：像祕密警察太可怕

▲警車。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市驚傳國小發生師生衝突，老師堅持報警，員警進入校園將孩子帶上警車到派出所做筆錄，並移送少年法庭。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市驚傳某國小校園發生師生衝突，老師不接受學生道歉，報警後員警進入校園，竟將未成年的小六生帶離校園，讓小六生在上學期間，坐警車到派出所做筆錄，並移送少年法庭。知名執業律師林瓊嘉聽聞驚訝不已，直呼「太可怕」，痛批員警漠視法規，猶如祕密警察；校方以及老師面對校園事件應該通報教育局，而非報警，砲轟警方以及校方嚴重踐踏教育，也妨害兒少權益！

▲忠信國小。（圖／記者許權毅攝）

▲事件發生在今年3月，但全案直到市議員李中11月詢問轄區分局，轄區分局才知發生員警從校內帶走國小學生的離譜情事。（圖／記者許權毅攝）

今年3月時，市區一小學生和體育老師發生爭執，老師過程中出手壓制小朋友，小朋友不滿反擊，拿起樂樂棒球棒揮棒打老師，事後學生道歉，但老師無法接受，隔天打電話給派出所，沒多久就出現兩員警到校將小孩帶到派出所、做筆錄，甚至移送少年法庭。

▲▼ 。（圖／林瓊嘉提供）

▲林瓊嘉怒批員警的行為根本是漠視《警察職權行使法》以及《少年事件處理法》，跟德國祕密警察沒兩樣，實在太可怕 。（圖／資料照片）

律師林瓊嘉表示，這起事件警方、校方、老師等三方處理方式都荒腔走板；林瓊嘉怒批，員警將未成年的小六學生帶走是拘提行為，但孩子並非現行犯，也非犯下刑事案件，員警手上也沒有拘票，加上未成年沒有監護人在旁，怎可立即帶走人，員警的行為根本是漠視《警察職權行使法》以及《少年事件處理法》，跟德國祕密警察沒兩樣，實在太可怕。

林瓊嘉也痛批老師作法以及校方怠惰，認為其身為教育工作者，面對師生衝突等校安事件，基於教育職責應該通報教育局，而非報警，「應該用保護代替處罰，教育代替懲戒，怎麼會用恫嚇的方式讓孩子服從？」

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