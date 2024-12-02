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小六生與師衝突隔天被警察帶走　老師事後撤告...中警還原經過

▲▼第一分局,台中,第一警分局,警察,一分局。（圖／記者許權毅拍攝）

▲第一分局轄區一間小學傳出老師告小六學生傷害，學生遭警方帶回。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市西區某國小傳出小六生持樂樂棒球棒打老師，隔日老師堅持提告，並且報警請員警到場處理，結果學童當場被2名制服員警帶回。議員李中今日質詢此事，警方證實已將2名員警記申誡、所長調職。警方說明，因進入校園時穿著制服，已經引起騷動，才決議先行將學童、老師帶回，同步已聯繫家長到派出所協助了解，事後老師撤告，但因涉及幼童案件仍須通知相關單位。

經了解，該案件是3月26日該生在體育老師分隊時，不滿結果，結果拿樂樂球棒打老師左側大腿，隔日學生跟老師道歉，但老師不滿道歉過程，拿起電話報警，2名制服員警進入學校，學生看見警察後引發騷動，才決定由校方協同學生、老師先行帶回派出所釐清案情，也致電給家長要到派出所釐清、陪同做筆錄。

第一警分局說，2名員警均有一定年資，惟在處理該案時，穿著制服進入校園，未恪遵「警察人員進入校園執法相關機制」，應著便衣、駕駛偵防車，不符合比例原則，且該案件並非有急迫性，可待事後再行通知相關人到案說明。

不過，警方進入校園時，有先通知校方，由主任派員陪同進入。此外，該案因老師「堅持提告」，警方依糾紛案進入校園，欲將學童帶回時，有先致電給學童家長，家長起初未接電話，由所內員警再聯繫，家長表明因工作關係無法立即到場，警方則說先將孩子與老師帶至派出所了解原委，家長再一同到場製作筆錄。警方說明，學童與老師均依案件關係人帶回。

警方說明，校園案件處理正確流程，應是先通知校方聯繫窗口，執行搜索、扣押或拘捕等偵（調）查作為時，應注意程序上之正當性，並依比例原則之要求，以影響最少及損害最小之適當方式，審慎為之。

此外，警察人員進入校園辦理與學生或校園安全相關之案件時，應恪遵偵查不公開原則，審慎新聞處理，遇案情敏感時，應迅速並低調處理（如著便服、使用偵防車等），避免引發負面效應。

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