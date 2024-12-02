國小師生衝突全進派出所　老師曝撤告理由：想給一個警惕而已

▲台中某國小老師遭小六學童持樂樂棒球棒打腳，向警方報案提告，後來又撤告，原因是僅是希望給學生一個警惕。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市西區某小學傳出小六學生持樂樂棒球棒打老師，結果向老師道歉後，老師仍不滿，向警方報案，2名制服員警進入學校將學童帶回派出所釐清案情，引起軒然大波。該名老師原先堅持提告，但製作筆錄過後，又選擇撤告，理由是本來就是希望給學生一個警惕而已。

該名老師曾任教多所學校，自我介紹欄位寫下，教學理念是「一、有教無類，一個都不放棄；二、因材施教，天生我材必有用；三、多元涉獵，從中培養興趣；四、積極展現個人潛能，也注重團體精神，一人走百步，不如百人走一步。」

還原事發過程，今年3月26日，該生在操場上課時，老師因上課內容要分隊，結果該名學童不滿分隊結果，持樂樂棒的球棒打老師的左側大腿，造成老師腳部紅腫。

▲學童跟老師都被帶回派出所。（圖／記者許權毅攝）



隔日，學生到學校向老師道歉，但老師仍不滿，撥打110向警方報案。孰料，線上巡邏員警未依「警察人員進入校園執法相關機制」，穿著便衣或是駕駛偵防車進入校園，此疏失先是引起校園騷動，結果警方決定先將老師、學童帶回派出所釐清案情，結果在家長未到場前，逕自將學童帶進派出所，又再度引發爭議。警方坦言處理有瑕疵，且不符合比例原則，對2名員警各懲處申誡。

至於該名老師原先堅持要提告，製作筆錄後又決定要撤告，僅由警方登記備查。但案件關係人涉及幼童，警方依規定需要通報少年法庭、婦幼隊等相關單位，強調學童不會有任何案件在身。