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新北雙和聖誕嘉年華　教會齊心分享傳遞愛

▲新北雙和聖誕嘉年華。（圖／新北市民政局提供）

▲新北雙和聖誕嘉年華，準備聖誕花車遊行，把主的祝福傳遞給市民。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

聖誕佳節將近，中永和聯禱會於11月30日於中和八二三紀念公園，舉辦中永和區聖誕歡樂城嘉年華會，歡慶耶穌基督降生所帶來的祝福與恩典。新北市副市長陳純敬到場共襄盛舉，一起將愛散播給更多的民眾。活動除了有趣攤位、歌舞派對、福音解籤外，更有聖誕花車遊行，帶給市民滿滿的聖誕氣氛。

陳純敬表示，在這個感恩的季節，謝謝中永和聯禱會藉由活動讓大家歡聚一起，也祈求主的恩典，讓大家平安喜樂。感謝教會長期對社會的付出，不僅提供市民信仰慰藉，也透過開設少年輔導班，讓孩子在成長學習的路上有更好的環境；婚前、婚後輔導班，讓許多的家庭更加幸福美滿，同時建立樂齡工作服務長者，為新北增添滿滿的力量。

▲新北雙和聖誕嘉年華。（圖／新北市民政局提供）

▲新北雙和聖誕嘉年華於中和八二三紀念公園，副市長陳純敬（白外套）到場共襄盛舉。

中永和真理堂彭家盛牧師表示，耶穌說「我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛」（約翰福音10：10）。有感於基督博愛的精神，想與世人分享祝福。今年首次號召中永和眾教會一起響應，邀請各教會、世界展望會及雙和醫院共同擺攤，並舉行兩場次的花車遊行，期望達到拋磚引玉的效果，連結更多中永和人，一起分享愛。

民政局表示，聖誕節是紀念耶穌降生的節日，而在聖誕節前的四個禮拜則是「待降節期」，這段期間教會會舉辦特別的活動或儀式，為慶祝聖誕節來臨作準備。中永和聯禱會於這個時間點辦理聖誕歡樂城嘉年華會，具有特殊的意義，不但讓大家了解聖誕節的緣由，也透過多元活動傳遞正向力量，活動吸引超過千名市民到場參與。

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