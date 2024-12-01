新北共創城鄉嶄新風貌　齊聚見證社規師精彩成果

▲新北市副秘書長龔雅雯（左4）頒發證書。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市城鄉發展局與社區夥伴於11月30日齊聚瑞芳火車後站舉行「2024年度新北市社區規劃師成果發表會」，本次培育50位社造人才，輔導社區、社群及大專院校共計17案團隊，交流分享社區環境改造成果，並由龔雅雯副秘書長帶領觀摩，為每處社區、每位培力課程學員代表頒發實作證明及結業證書，見證新北社區規劃的精神，扎根地方與公部門共創城鄉嶄新風貌。

新北市經發局表示，本次社區規劃師成果發表的舉辦地點位於瑞芳區龍安里，該社區為第一屆社區規劃師培力課程學員，十年前從觀摩學習到參與實作，近幾年更透過延續性的跨年度提案，利用廢棄玻璃瓶罐，創作獨有特色的彩繪瓶燈，將礦工生活點滴轉譯成為社造主軸，點亮瑞芳老街的每處暗巷，從點、線、面逐步串聯成瓶燈藝術街區。

▲新北市副秘書長龔雅雯（中）與城鄉局長黃國峰（右2）及實作社區合影。

同時舉辦火把節及瓶燈節，結合地方歷史導覽小旅行，再度活絡瑞芳老街的觀光發展，而其他社區如貢寮區龍門里的濱海植物保育、八里區埤頭里的療癒關愛農場供老青幼自種自採以及萬里區野柳里的漁村巷弄妝點等，主題遍布歷史再現、綠色生態、創藝美化、地景營造，17案精彩展現新北市民共同關心在地環境、營造社區空間的熱忱與活力。

副秘書長龔雅雯表示，感謝所有社區夥伴們及學員們的付出奉獻，2019年起已改善107處社區閒置空間，秉持「好人、好物、好空間」核心理念，藉由專業知識的培力課程以及實務實習操作技巧，提升團隊社造能力，不但凝聚社區意識，也進而達到地方永續創生，讓本次社區規劃師成效斐然，期待與大家於明年度新北市社規師成果發表會再次相見。

▲新北市城鄉局長黃國峰（中）與實作社區合影。