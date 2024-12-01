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激勵青年展現硬實力　新北原民精實創業發140萬獎金

▲新北原民精實創業頒140萬獎金。（圖／新北市原民局提供）

▲精實創業計畫得獎團隊「聽見部落的聲音」，讓民眾親自體驗敲打空靈鼓。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「原住民族產業精實暨創業計畫」陪伴新北市原住民族人邁向第7年，為145組團隊249人匯聚創業能量，針對今年的11組獲獎團隊，新北市原民局11月30日在溪洲原住民族生活文化園區頒獎給「創業圓夢組」3組、「扶植營運組」4組及「行銷精實組」4組團隊，共發出140萬元獎勵金，並在現場以攤位、影片的形式，展示各隊本年度豐碩成果。

新北市原民局表示，為提升產業競爭力和市場量能，本年度的徵件競賽中，特別增設「扶植營運組」，專為族人事業體提供專業健檢，發掘創新商機。創業團隊「從前從前工坊」的姊妹檔王紅與王郁，帶著結合原民傳統手工藝與現代時尚感的創意參賽，不僅突破了傳統商品販售模式，更定期開辦小型織布機設計課程，賦予織線生命，傳遞文化的獨特魅力。

▲新北原民精實創業頒140萬獎金。（圖／新北市原民局提供）

▲得獎團隊人員向民眾講解甲蟲飼養與觀察。

此外，兩人還打造自有商品的IP形象，並應用在服飾和居家用品中，提升品牌辨識度，讓原住民族文化以更多元且現代的形式走入大眾視野。姊妹倆也期待透過精實獎勵金，為事業打下堅實基礎，並在未來的市場競爭中脫穎而出，讓更多人感受到原住民族文化的生命力。

來自「創業圓夢組」的獲獎者，泰雅族的徐璨賓以「聽見部落的聲音，用錄音鍵帶您穿越時空」創業，談到創業初衷，他說原住民族傳統歌謠是文化不可或缺的傳遞媒介，長期接觸音樂產業的他，除了面臨工作室的器材設備短缺，最難面對的是從小因生長在都市對於自身文化的陌生感。她透過一次國外交流機會，徐璨賓才深深感受到用聲音可以很直接的表達文化，於是鼓起勇氣參加今年的計畫，希望用錄音鍵蒐集原住民族文化故事，帶著部落的聲音，傳至更多人的耳裡。

新北市原民局長Siku Yaway表示，每一個努力奮鬥的原住民族創業者，都是文化的守護者，更是未來的開拓者，因此原民局持續提供族人創業時所需資源與輔導，也在創業後陪跑扶植，協助業者於挑戰與困難中找到方向，為創業族人搭建更寬廣的舞台。

▲新北原民精實創業頒140萬獎金。（圖／新北市原民局提供）

▲民眾觀賞精實創業計畫得獎團隊「從前從前原創手作工坊」。

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